Succesul la examenul de rezidentiat al medicilor s-a datorat unei echipe a noului ministru Victor Costache, in care s-a remarcat Andrei Baciu

Victor Costache, ministrul Sănătății și echipa Ministerului Sănătății au condus cu succes etapele pregătirilor pentru organizarea Concursului de intrare în Rezidențiat astfel încât toți candidații să beneficieze de condițiile optime de desfășurare a concursului. Cum se stie deja, au fost adoptate măsuri suplimentare care au dat posibilitatea concurenților care au obținut la concurs peste 60% din punctajul maxim pe domeniu, pe țară să fie admiși ca rezidenți.

Din echipa ministrului s-a remarcat Andrei Baciu, care este una dintre persoanele venite inca de la inceput in echipa Ministrului Sanatatii, Victor Costache. Pana in momentul de fata acesta a ocupat pozitia de consilier onorific. Acesta este membru PNL filiala Sector 1 si in ultimii ani a ocupat diverse pozitii de conducere a acestei filiale, fiind totodata Secretar General al Comisiei Nationale de Sanatate PNL. Una dintre principalele actiuni in care acesta a fost angrenat inca de la venirea sa in Ministerul Sanatatii si prin care s-a facut remarcat a fost pregatirea si organizarea examenului de rezidentiat. Ca urmare a unor balbaieli politice din aceasta toamna, examenul de rezidentiat a fost amanat cu cateva saptamani ceea ce a generat ample nemultumiri in randul medicilor rezidenti. Ca urmare a acestei situatii, timpul avut la dispozitie pentru organizarea rezidentiatului a fost foarte scurt. Mai mult, aceasta sarcina a fost cu atat mai complexa cu cat in acest an au fost inregistrati atat un numar record de candidati cat si un numar record de tineri medici care au promovat examenul.

"Anul acesta nu schimbăm regulile în timpul jocului, dar ne dorim ca toți absolvenții care reușesc să treacă pragul de 60 la sută din punctajul maxim pe domeniu, pe țară, să fie admiși, în condițiile în care resursa umană este deficitară. Vom găsi soluții pentru acești tineri, așa cum a asigurat și primul ministru, și am cerut departamentelor de specialitate din cadrul ministerului să prezinte o analiză în acest sens, inclusiv pe criterii demografice pentru a putea lua decizii privind repartizarea pe centre universitare a viitorilor rezidenți. După concurs vom discuta împreună, toți cei implicați, și măsurile care trebuie luate pentru îmbunătățirea acestui concurs în anii care urmează", a spus ministrul Costache.