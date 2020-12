Teoria conspiratiei?! Moderna a conceput vaccinul anti-COVID cu două luni înainte de declararea pandemiei, inca din 13 ianuarie 2020, intr-un weekend

Multi se intreaba de ce teoria conspiratiei in cazul Sars-Cov-2 prinde teren si daca sunt adevarate cele sustinute, anume ca pandemia este creata cu un scop de catre "cei care conduc lumea". Dar iata ca faptele fac in asa fel incat sa confirme mai degraba teoriile conspiratiei in loc sa le infirme.



În ciuda faptului că Moderna a anunţat pe 16 noiembrie că vaccinul mRNA-1273 oferă o eficienţă de 94,5%, vaccinul a fost conceput încă de pe 13 ianuarie, la numai două zile după ce a fost publicată structura genetică a virusului SARS-CoV-2, scrie The New York Magazine. In acest caz se pune problema cum sa aiba lumea incredere in acest vaccin care a "fost creat dinainte" si daca se stia cum sa actioneze acest vaccin "atunci si virusul a fost creat artificial", concluzioneaza cei care au comentat online articolul aparut in prestigioasa publicatie americana.

Compania farmaceutică americană a reuşit să proiecteze vaccinul într-un singur weekend la începutul anului, înainte ca autorităţile chineze să recunoască faptul că virusul poate fi transmis de la om la om, şi cu o săptămână înainte de confirmarea primului caz pe teritoriul Statelor Unite. Până să fie raport primul deces cauzat de COVID-19 în SUA, cu aproximativ o lună după diagnosticarea primului cetăţean american, vaccinul fusese deja produs şi trimis către Institutul Naţional de Sănătate din New York pentru începerea primei etape a testelor clinice.

Totuşi, vaccinul nu ar fi putut să fie aprobat atât de devreme de către autorităţi, chiar dacă prima fază a testelor clinice a oferit un nivel satisfăcător de eficienţă. „E ca şi cum ne-am fi propus să trimitem un astronaut pe Marte în aceeaşi zi în care a păşit primul om pe Lună", spune Nicholas Christakis, directorul unei divizii de cercetare a Universităţii Yale.

Peter Hotez, om de ştiinţă în carul Universităţii Baylor, spune că „Operation Warp Speed" („Operaţiunea vitezei exponenţiale" - proiectul Statelor Unite de dezvoltare a rapidă a unui vaccin anti-COVID) implică efectuarea testelor clinice în mod simultan şi nu succesiv, producerea concomitentă a vaccinului şi autorizarea pentru utilizare de urgenţă în luna decembrie a acestui an. De asemenea, operaţiunea se bazează pe o serie de date care nu monitorizează protecţia pe termen lung şi nu măsoară efectele pe care le exercită vaccinul asupra transmiterii, ci doar gradul de protecţie în linii mari.

De altfel, ar fi fost aproape imposibil în luna mai, de exemplu, ca un epidemiolog de renume mondial să îşi ofere aprobarea în ceea ce priveşte vaccinul produs de Moderna, iar şansele ca autorităţile să fi fost de acord cu utilizarea în caz de urgenţă ar fi fost aproape nule. Însă faptul că structura principală a vaccinului a fost creată cu aproape două luni înainte ca OMS să declare pandemie, în condiţiile în care un astfel de vaccin este dezvoltat în mod normal într-o perioadă de cel puţin cinci ani, poate deveni un ghid util pentru viitoarele generaţii şi pentru modul în care vor trata inevitabilele crize sanitare.

Până acum au fost infectaţi cu coronavirus aproape 71 de milioane de oameni la nivel global, în timp ce numărul deceselor a depăşit pragul de 1,5 milioane. Aproape 50 de milioane de persoane au fost declarate vindecate. Primele doze din vaccinul produs de Moderna sunt aşteptate să fie livrate în SUA începând din 21 decembrie, fiind al doilea ser pus în circulaţie după cel de la Pfizer/BioNTech.