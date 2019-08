Teorie exploziva! Ion Cristoiu: Este cunoscut deja urmatorul presedinte al Romaniei

Jurnalistul Ion Cristoiu considera ca presedintele in exercitiu, Klaus Iohannis, nici macar nu mai incearca sa mimeze o batalie electorala pentru ca stie ca va castiga alegerile prezidentiale la diferenta mare de adversari.

"Klaus Iohannis a parut ca se straduieste din rasputeri sa faca din prestatia sa la cele doua ceremonii o culme a mediocritatii care defineste sctiunea de mintuiala, sa fie acolo. cliseul. A venit la reuniunea de la Romexpo in alai de Imparat Roman in faza de glorie a Imperiului. Desi in sala se aflau tovarasii sai de lupta, a infaptuit ritualul stringerii miinilor flancat de Garda Pretoriana pusa la dispozitie de Pahontu. L-a insotit si l-a sfatuit sefa Protocolului prezidential, desi momentul n-avea nici o legatura cu functia de presedinte. Unei sali care asteapta insufletirea, indemnul, macar acel No, hai! al lui Avram Iancu, Klaus Iohannis a citit cu poticneli teatrale un text scris de altii, lasind impresia ca-l vede atunci intiia oara.

Nici la Piata Universitatii n-a lasat impresia unei minime osteneli. Intreaga sa prestatie a dezvaluit un om siciit de gindul ca dupa patru ani de somn usor la Cotroceni a trebuit sa sara din pat si sa faca efortul de a se spala pe dinti. Indiscutabil, Klaus Iohannis va dobindi un al doilea mandat. Si-l va dobindi usor. Lucreaza pentru asta nu numai neghiobia adversarilor, dar si Sistemul institutiilor de forta cu atit mai harnic cu cit, prin grija Vioricai Dancila, aceste institutii bugetare vor primi bani in plus la rectificarea bugetara. E una dintre cauzele pentru care Klaus Iohannis presteaza electoral la minima rezistenta. N-am nici o indoiala ca seara anuntarii rezultatelor celui de-al doilea tur, il va prinde la Otopeni, in drum spre insulele vacantei de huzur.

Socotind ca s-a istovit anul acesta, Klaus Iohannis isi va lua un concediu de cinci ani. Se va intoarce la Cotroceni abia in noiembrie 2025, cind va trebui sa predea gestiunea. O alta cauza a minimei rezistente dezvaluita de Klaus Iohannis sta in certitudinea ca va cistiga. Diferenta dintre el si ceilalti competitori e uriasa in materie de procente. Adversarii au probleme interne, unele provocate, ca in cazul lui Dan Barna, de implicarea Serviciilor secrete. Altii, precum Viorica Dancila, n-au probleme, dar, in schimb, au toate sansele de a pierde insa de pe acum.

Cine urmareste Presa va fi observat o realitate pe cale de a bate la ochi. Presa PSD-ista, dar si Presa independenta si-a pus tunurile pe Dan Barna. Asupra lui Dan Barna arunca galeti de rahat. Asupra lui Klaus Iohannis arunca sipuri de parfum. Ce mai incolo si incoace! Ne asteapta una dintre cele mai plicticoase campanii electorale din postdecembrism. O campanie in care cistigatorul se stie inca de pe acum: Klaus Iohannis. Dar, spre deosebire de alte situatii de acest gen, cistigatorul nu catadicseste nici macar sa mimeze ca se bate.", scrie Ion Cristoiu.