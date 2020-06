Tinere talharite intr-un apartament din Targu-Jiu. Suspecti sunt patru barbati care purtau masti de protectie impotriva COVID

O tanara din judetul Giurgiu a alertat Politia in noaptea de marti spre miercuri dupa ce patru barbati mascati cu masti de protectie impotriva COVID au intrat in apartamentul in care tanara se afla impreuna cu alte tinere. Potrivit adevarul.ro, tinerele erau cazate intr-un apartament inchiriat in regim hotelier pentru practicarea prostitutiei.

Potrivit sursei citate, o tanara de 20 de ani, din comuna Ogrezeni, judetul Giurgiu, a alertat Politia reclamand ca in apartamentul din Targu-Jiu in care se afla cu alte doua tinere au intrat patru talhari. Tanara a mai spus ca s-a speriat si a sarit pe geam, de la etajul 1.

"Politisti din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu au fost sesizati prin apelul 112, de o alta tanara, de 20 de ani, din comuna Ogrezeni, judetul Giurgiu, despre faptul ca, in timp ce se afla intr-un apartament inchiriat in regim hotelier, impreuna cu alte doua prietene, de 24, respectiv 30 de ani, ambele din municipiul Giurgiu, patru persoane necunoscute, care purtau masti si manusi de protectie, pentru prevenirea COVID 19, ar fi patruns, fara drept in locuinta si, prin impingerea si bruscarea celor doua tinere, de 24 si 30 de ani, le-ar fi luat suma de 800 lei. Din cercetarile efectuate de politisti, a reiesit faptul ca tanara de 20 de ani, speriindu-se in momentul intrarii persoanelor necunoscute in locuinta, a sarit voluntar de pe geamul balconului, situat la etajul 1, suferind leziuni la nivelul membrului inferior drept, in zona genunchiului", a declarat pentru "Adevarul" Miruna Prejbeanu, purtator de cuvant al Politiei Gorj.

O talharie trasa la indigo a avut loc in noaptea de marti spre miercuri si in judetul Ilfov. Potrivit adevarul.ro, o tanara de 20 de ani din comuna Dascalu, judetul Ilfov, a sunat la 112 spunand ca patru barbati care purtau masti si manusi de protectie au intrat peste ea in casa si i-au luat dintr-un sertar suma de 1.000 de lei. In ambele cazuri a fost deschis dosar penal pentru talharie.