Amintiri despre....VIITOR! Episodul 2.

Ca sa stim cum stam si sa nu ne minunam cand vedem ce urmeaza! Astazi despre NATALITATE si MORTALITATE in Romania...

-Între 2000 și 2025, populația României a suferit o scădere cumulativă de peste 8% doar din sporul natural negativ (numărul de decese depășește în mod constant numărul de nașteri);

-Panta descendentă se accentuează după 2010, când diferența dintre mortalitate și natalitate crește simțitor;

-Procentul cumulativ de scadere a populatiei din Romania intre 2000 si 2025, calculat pe baza diferentei dintre rata natalitatii si rata mortalitatii: trendul evidentiaza o reducere continua a populatiei FARA PERIOADE DE REVENIRE DEMOGRAFICA!

Din 2000 si pana in 2025, perioada pe care am analizat-o, rata mortalitatii la mia de locuitori a fost mai mare decat rata natalitatii la mia de locuitori! Dar asta nu este tot: Între 2000 și 2025, România a înregistrat un val masiv de emigrare. Se estimează că aproximativ 4 milioane de români au părăsit țara în această perioadă, ceea ce înseamnă aproape 20% din populația născută în România.

Anual emigreaza circa 160.000 de persoane. Aproximativ unul din 5 romani traieste acum in afara granitelor si suntem tara cu una dintre cele mai ridicate rate de emigrare din Europa. De fapt suntem lider absolut în Europa la rata de emigrare raportată la populația totală și la numărul românilor care trăiesc în alte state membre UE. Ce se va intampla daca acest trend se mentine? Nu e greu de ghicit dar luati in calcul si analfabetismul functional de care vorbeam in postarea anterioara la tabloul din urmatorii 25 de ani!

Răzvan Dumitrescu

P.S. Era sa uit... O alta cifra care in timp s-ar putea sa conteze: circa 100.000 de imigranti legali cu contracte noi de munca non UE pe an, asta e plafonul maxim admis....Deci, pot intra 100.000 legal in timp ce pleaca 160.000. Cati din prima categorie vor ramane aici si cum vom arata avand in vedere acest fenomen peste 25 de ani?