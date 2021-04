Tot mai multa lume dispare in Siberia. Un fenomen straniu cu explicatie in teama de Oculta Mondială

Un fenomen care ia amploare ii surprinde pe sociologi, de la instaurarea starii de urgenta/alerta, dupa nenumarate lockdown-uri, mai multi adepti ai teoriei conspiratiei (si nu numai), nemultumiti ca "Oculta Mondiala e in ofensiva si preia controlul absolut al Omenirii" se retrag in zone izolate de pe planeta. Asta dupa un prim val care a cerut azil in Cuba sau in alte tari privite cu regimuri totalitare. In totpul "destinatiilor" catre "tinuturi libere" se afla Siberia, acolo unde "dispar" din ce in cele mai multe persoane.

"Am renunțat la telefon. Nu mai am. Mă gândesc să închid și Facebook-ul. Și să plec. Dar unde să pleci? Un prieten zice: Siberia. O, da. Tocmai am primit o carte despre Siberia de la prietenul meu care stă acolo. Amicul meu are un concept: minoritate geografică. Nu mi-a fost clar mulți ani ce înțelege el prin asta. Când l-am vizitat zice: vrei să mergem până la niște prieteni? Hai. La ieșirea din cătun era un indicator ca în poveștile rusești - cu trei direcții: 1500, 2100, 3500 - km. Erau distanțele pentru cele mai apropiate localități. E ca și cum ai spune - cea mai apropiată localitate de București e Lisabona. În rest pădure, pustiu. Mergi o zi, o noapte și iar zi - fără să vezi picior de om. Atunci înțelegi: minoritate geografică. Nu religioasă, nu etnică, nu mai știu eu ce minoritate - minoritate geografică.", scrie pe populara retea de socializare un român care a fost prins in "mrejele" acestei idei de destinatie.

"Ce înseamnă asta? Că în jur ai natură, stai între reni și urși - nu ai oameni. Și când vezi om îți vine să-l îmbrățișezi, să-l săruți, să-i faci toate poftele pentru a sta puțin cu el. Următorul om s-ar putea să fie, să-l vezi peste 2000 km. Au ritualuri stranii pentru oaspeți - nu au oameni. Poți fi orice fel de om - poți fi pușcăriaș: pentru ei vei fi oaspete. Iar acolo fiecare al doilea e pușcăriaș. Siberia îi face pe toți oaspeți. E ca o mănăstire imensă - Siberia este un soi de Purgatoriu: te face mai uman indiferent de păcatele tale. De ce? În Siberia înțelegi că singur ești mort - ai nevoie de celălalt. Așa-i în Purgatoriu - teama de singurătate te face uman.

Siberia va fi un teritoriu important în următoarea perioadă. Dincolo de faptul că e plămânul planetei - unul dintre ei. Poate cel mai important. Din cauza dezastrului ecologic ea va deveni un factor important. Înainte de a se termina petrolul se va termina aerul - aerul este cea mai scumpă resursă: va deveni resursa principală a planetei. Rețineți: aerul va deveni cel mai scump. Primul lucru care m-a uimit când am ajuns acolo: cât de europeană este Siberia. București este un oraș oriental pe lângă orașele din Siberia. Nu-i neapărat rău. E o constatare. Orașele de acolo sunt mai europene decât multe orașe din Europa occidentală. De ce? Pentru că Europa occidentală a fost visul modernizării ruse. Comunismul rus în esență este visul nebun de accelerare a modernizării - cu orice mijloace.", mai scrie românul care dezvolta in continuare si cunoscutele teme recente legate de ceea ce se numeste "teoria conspiratiei" si dominatia mondiala.