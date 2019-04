Tragedie intr-o localitate din Iasi! Un copil a ars de viu

Un incendiu a izbucnit intr-o localitate din judetul Iasi, in localitatea Pausesti. Pompierii au avut de la inceput suspiciunea ca in casa s-ar afla un copil in varsta de doar trei ani.

La lichidarea incendiului, pompierii din cadrul detasamentului 1 cu trei autospeciale, 9 subofiteri, 1 ofiter si trei elevi, au descoperit in casa corpul atins de flacari al unui copil. Din primele informatii este vorba despre un baietel, care se pare ca s-a jucat cu chibriturile, astfel producandu-se incendiul. In ciuda eforturilor facute de personalul medical, copilul in varsta de trei ani nu a mai putut fi salvat. In cele din urma s-a declarat decesul.