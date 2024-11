Trooper încheie o trilogie dar intra in panteonul muzicii rock românești

Că Trooper avea sa producă un concert extraordinar la Sala Palatului, alaturi de o orchestra simfonica, la lansarea ultimului album din trilogia dedicata domnitorilor legendari - Vlad Tepeș, Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul - nu mai e o surpriza pentru nimeni, iar evenimentul a fost larg dezbatut alaturi de alte subiecte in interviul Ziuanews cu Alin Dincă - "Coiotul", solistul vocal al trupei.

Spun doar ca au fost aproape trei ore de excepție in care s-au cantat foarte multe piese de pe cele trei albume: Poemele Valahiei, Poemele Moldovei si Poemele Românilor, adevarate "izvoare" artistice bazate pe fapte istorice temeinic studiate alaturi de experti. Publicul a fost la inaltimea actului muzical, in care riffurile de forta heavy-metal s-au legat perfect cu instrumentele clasice ale simfonicului.

In plus, ceea ce nu e deloc usor de egalat, odata cu Trilogia Poemelor, Trooper intra in panteonul rockului romanesc cu un material istoric excepțional, alaturi de Zalmoxe - Sfinx, sau Cantofabule - Phoenix... Veritabile documentare muzicale - intr-o cronologie parca riguros aleasă de-o voință invizibilă - despre prezenta materiala si spirituala a poporului nostru pe aceste meleaguri, de la inceputuri, pana la marii domnitori. Iata ca nimic nu e intamplator...

Dar ceea ce este cu adevarat demn de remarcat este un moment-cheie al concertului si care da mari sperante de viitor. Pe la jumatatea prestatiei, "Coiotul" a avut un dialog cu publicul - in care am vazut mai multe generatii, trupa din Targoviste avand aproape 30 de ani de activitate, devenind cea mai iubita formatie de heavy-metal din România.

"Sa ridice mâna sus cei care vin pentru prima data la un concert Trooper!", a spus liderul trupei. Spre marea surprindere, cam o treime din sala arhiplina a ridicat mâna. De la adolescenti până la cei in toata firea. Intr-o epoca in care tropăie manelele prin toate molurile iar muzica româneasca e un uriaș can-can, faptul ca exista "nou-veniti" in lumea rockului ma face sa cred ca mai sunt sperante pentru noua generatie in tara asta, iar Trooper a devenit liantul unei miscari intelectuale libere de constrangeri.

Inchei prin a-i indemna pe cei care nu au ascultat pana acum Trilogia (ca si restul albumelor formatiei rock) s-o faca, pentru ca este in complexitatea lui un material valoros pentru timpurile trecute, prezente si viitoare, si sa-i felicit inca o data pe Alin "Coiotul" Dincă, Aurelian "Balaurul" Dincă, Ionuț "Oscar" Rădulescu, Ionuț "John" Covalciuc și Cristian Oftez - pe scurt, Trooper! Rock on!

Bogdan Comaroni

foto: Let's Rock