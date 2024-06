Tucker Carlson: "Mi-am dat seama că oamenii care promovau serul anti-Covid erau niște mincinoși. Și am zis - În această casă nimeni nu se vaccinează!" VIDEO

Tucker Carlson, celebrul jurnalist american, a explicat în timpul emisiunii The Shawn Ryan Show: „Comportamentul celor care ne-au vândut acel vaccin a fost atât de clar necinstit!", incepe el.

"Nu știam că vaccinul nu va funcționa, ceea ce a și fost așa, bineînțeles. Nu am știut că va provoca daune, ceea ce s-a întâmplat. Dar am știut că oamenii care îl vindeau erau niște mincinoși. Am știut asta instantaneu. Și îi cunosc pe unii dintre ei, dar puteam să îmi dau seama după comportamentul lor că mint. Și am zis: Nu știu ce este asta. Nimeni din familia mea nu primește asta... punct. Ca și cum mi-am dat seama de asta în prima zi ... Am simțit că ceva era în neregulă atât de puternic și pur și simplu mi-am urmat instinctele. Și cred că asta funcționează", a afirmat Tucker Carlson.