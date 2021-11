Tulpina sud-africana, extrema urgență! Expertii OMS iau masuri de luptă cu varianta de 4 ori mai contagioasa si care anuleaza vaccinarea de pana acum!

Organizatia Mondiala a Sanatatii a convocat o reuniune de urgenta cu specialistii de la nivel mondial pentru a analiza si a lua o decizie in privinta noii tulpini sud-africane a Sars-Cov-2, care se multiplica cu o viteza fantastica, generand deja 32 de noi mutatii.

Tulpina respctiva se afla pe o "linie" separata de cea care a generat varianta "delta", cea indiana si care este acum dominanta pe plan mondial, cu subvarianta "delta plus". A mai existat o varianta sud-africana, anul trecut, in toamna, care era destul de agresiva, la nivelul de atunci al variantei "braziliene" (care a fost si inca este extrem de agresiva, chiar daca este tinuta deocamdata sub control). Actuala varianta sud-africana este urmasa tulpinii de anul trecut, dar a devenit de patr ori mai contagioasa, dupa cum estimeaza expertii virologi, si se presupune ca reduce eficienta vaccurilor cu 40%.

OMS vrea sa ia masuri imediate, iar după aceasta reuniune de urgenta sa faca recomandarile necesare tututror statelor ca sa nu se raspandeasca aceasta varianta, mai ales ca acum zece zile s-a regasit si pe o arie limitata in Franta. Saptamana trecuta OMS a calificat noua tulpina ca "ingrijoratoare" si nu la capitolul "tinere sub observatie", cum ar fi fost in mod normal, ceea ce arata ca exista posibilitatea ca aceasta sa devina dominanta daca nu este oprita la timp. Faptul ca reduce eficienta vaccinurilor cu 40% insemna ca pentru o mare parte a populatiei, cei la care au trecut 4-6 luni de la vaccinare si la care eficienta anticorpilor a scazut sub 50%, practic, se anuleaza avantajul vaccinarii.

Cel mai probabil OMS va recomanda, pe termen scurt vaccinarea masiva cu doza a 3-a (booster), va cere introducerea masurilor de distantare, de preventie si folosirea intensiva a certificatului de vaccinare numai pe baza de doza 3 (care va fi valabila 6 luni), sau la trecerea a doar 90 de zile de la a doua doza (schema completa) pentru cei care s-au vaccinat recent, ca si reducerea la 90 de zile a perioadei acceptate de la debut la trecerea prin boala (in loc de 6 luni ca pana acum). Scurtarea acestor termene presupune ca OMS are in vedere nu numai mutatiile frecvente ale tulpinii sud-aficane, dar si cele viitoare ale variantelor braziliene, indiene, britanice etc.

De asemenea, OMS va recomanda in intreaga lume (ceea ce UE a luat deja in calcul) recunoastrea de catre state a unei palete mai ample a vaccinurilor anti-Covid (si cel rusesc, si cel chinezesc, si cel indian), alaturi de accelerarea producerii si introducerii de noi vaccinuri (de a doua generatie), adaptate la noile variante ale coronavirusului Sars-Cov-2. Exista in faza preliminara de aprobare si doua vaccinuri realizate dupa vechea tehnologie cu virus inactivat (realizate in Germania si in Elvetia) care vor fi introduse pentru cei sceptici la tehnologia ARN mesager sau la cea cu vector viral dar cu secventa proteica spike sintetica. De asemenea, deja se anunta dezvoltarea vaccinurilor pe baza de imunoglobine T (de a treia generatie - cele care ataca si celulele infestate din organism, nu doar virusii ca anticorpii).