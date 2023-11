Uimitorul rezultat al aspirinei pentru preventia cancerelor si stimularea sistemului imunitar pentru boli autoimune VIDEO

Studii recente (incepand cu 2020 si pana in iulie 2023), facute pe zeci de mii de subiecti au aratat ca aspirina, pe langa beneficiile aduse sistemului cardiovascular (preventia atacurilor de cord si a accidentelor vasculare cerebrale) protejeaza organismul pentru mai multe tipuri de cancere, mai ales la persoanele in varsta de peste 65 de ani.

Intre 80-100 de mg de aspirina (acid acetilsalicilic) zilnic, adica doza recomandata si de medicii cardiologi pentru persoanele predispuse riscurilor de accidente cardiovasculare, s-a dovedit benefica si pentru prevenirea mai multor tipuri de cancere, intre care eficienta maxima a fost atinsa - conform studiului de la Cardiff University of Medicine - pentru cele: mamare, prostata, plaman, colorectal, mai putin pentru stomac, piele, oase si alte tipuri de neoplasme asociate, in sensul ca efectul a fost destul de redus in cazul acestora din urma.

Cercetarea a aratat si o mai buna tolerare a tratamentelor anti-cancer, mai ales in ceea ce priveste radioterapia pentru persoanele care au deja procesul cancerigen declansat. Insa beneficiul maxim este cel al preventiei bolilor de acest tip, studiile s-a dovedit insuficiente pentru subiectii care aveau deja cancer, o cercetare mai buna fiind in cazul cancerului de san unde s-au dovedit imbunatatiri la persoanele care luau o doza zilnica de aspirina fata de cele care nu aveau o astfel de prescriptie.

De asemenea, odata cu studiul efectuat pe mai multi subiecti pentru beneficiile aduse sistemului cardiovascular, dar si preventiei cancerelor, s-a constatat o reactie imbunatatita fara de o serie de boli autoimune, in sensul diminuarii efectelor acestora, insa mai sunt necesare si alte studii complementare. La fel, in cazul anumitor pacienti cu dementa s-a putut constata o reactie imbunatatita si o incetinire a avansarii bolii pusa pe seama unei mai bune circulatii a vaselor capilare ale creierului, dar, la fel ca si in cazul bolilor autoimune se recomanda cercetari mai avansate.

Cercetatorii au ajuns la concluzia ca - in ciuda a ceea ce se credea anterior - o doza mica de aspirina zilnica, in loc sa inhibe, dimpotriva, sporea reactia sistemului imunitar, facandu-l mult mai eficient. Initial se credea ca antiinfalamtoarele slabesc sistemul imunitar intrucat preaiau serie din sarcinile naturale ale acestora, dar in urma studiilor care au dovedit ca reactia inflamatorie imuna este imediat urmata de un sistem natural auto-antiinflamator - care odata cu varsta slabeste in eficienta - a demonstrat ca aspirina are o eficienta crescuta in stimularea acestor tipuri de reactii.

Aceiasi cercetatori au ajuns la concluzia ca si "aspirina naturala" (din scoarta de salcie - care era folosita pana la obtinerea produsului de sinteza sub forma aspirinei farmaceutice - sau alte tipuri de salcii din diverse colturi ale lumii, in special o varianta asiatica si una afircana) are acelasi efect in doza similara, ba chiar un efect sporit fiind vorba despre un produs 100% natural, fara de produsul chimic obtinut in laboratoare. Un alt avantaj major al variantei naturale este ca nu are rfeactii adverse la ficat si la stomac. In acest caz insa se foloseste raportul de 4:1, sau maximum 5:1. Adica pentru o pastila de sinteza de 80-100 de mg de aspirina se recomanda 400-500 de mg de praf de salix alba (soarta de salcie alba), iar in cazul extractului concentrat un raport de 2:1, sau 2,5:1 (200-250 de mg).