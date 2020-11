Un asistent medical din Oradea s-a sinucis in ziua in care a aflat ca este bolnav de COVID-19. Avea doar 40 de ani

Un asistent medical in varsta de 40 de ani, care muncea la Spitalul Clinic Judetean Oradea, s-a sinucis vineri, 30 octombrie, in ziua in care a aflat ca este infectat cu COVID-19.

Barbatul a fost gasit spanzurat in locuinta in dupa-amiaza zilei de 30 octombrie si nu exista suspiciuni ca ar fi fost victima vreunei infractiuni. Asistenul lucra la sectia de radiologie in cadrul Unitatii de Primire a Urgentelor de la Spitalul Clinic Judetean din Oradea. Era casatorit si avea doi copii. Cadrele medicale il descriu ca un coleg bun si mereu saritor. "Nu ne revenim, a fost un coleg minunat!"; "Un om si un coleg extraordinar"; "Un optimist, intotdeauna cu un zambet, cu o vorba buna"; "Ne va lipsi, dar il vom simti aproape pentru totdeauna". Acestea sunt doar cateva din mesajele transmise familiei, pe Facebook. Barbatul va fi condus pe ultimul drum marti, 3 noiembrie. "Sincere condoleante familiei si colegilor", a transmis, pe contul sau de socializare, si presedinta Colegiului Medicilor, dr. Carmen Pantis.