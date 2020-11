Un bărbat a fost sunat de DSP şi întrebat cum se simte tatăl său, care murise de COVID-19 în urmă cu câteva zile

Un bărbat din Sibiu afirmă că a fost sunat de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică, fiind întrebat cum se simte tatăl său, diagnosticat cu COVID-19 şi decedat în urmă cu câteva zile, şi în condiţiile în care mama sa primise de la DSP aprobarea să participe la înmormântare.

"Am fost sunat ieri dimineaţă să mă întrebe ce face tatăl meu. Am simtit ca mor eu când am auzit această întrebare. Tata era inmormântat cu o zi înainte. Şi-au cerut scuze, le-am spus să se documenteze. Apoi mă întrebau cum o cheamă pe mama, cum se numeşte medicul de familie al mamei. În ziua înmormântării am primit decizie pentru ca mama să participe la înmormântare. Deci ştiau cum se numeşte mama", a declarat Ilie Brad.

El a precizat că tatăl său suferea de 18 ani în urma unei operaţii de fiere, nereuşită, şi că îl ducea periodic la spital. "L-am dus cu icter şi l-am adus mort de COVID", a afirmat bărbatul, în condiţiile în care spune că înaintea internării tatăl său făcuse testul pentru COVID-19, care a fost negativ. Ilie Brad a precizat că va dori să vadă documentele medicale ale tatălui său.