Un barbat din Vaslui si-a violat, ani la rand, fiicele! Era ''ajutat'' de un fost puscarias!

Scene parca desprinse din film au avut loc in localitatea Feresti, judetul Vaslui. Un barbat de 51 de ani a fost protagonistul unui gest care a revoltat o tara intreaga.

Dorel Buhaescu, un barbat in varsta de 51 de ani, a fost surprins cu pantalonii in vine, violandu-si patru fiice, trei dintre ele minore. Acesta nu era singur, ci insotit de concubinul uneia dintre fete, un fost puscarias condamnat in trecut pentru ca si-a violat mama.

Cei doi au fost prinsi in fapt de unul dintre baietii lui Dorel Buhaescu, in varstã de 18 ani, care a spus Politiei tot ce s-a intamplat. Oamenii legii i-au retinut imediat pe cei doi violatori, iar sambata i-au prezentat in fata judecatorilor, care au dispus arestarea lor pentru 30 de zile. Desi cazul a fost solutionat destul de repede, satenii din Feresti sunt extrem de revoltati pentru ca, spun ei, cei doi au batjocorit minorele ani de zile, iar autoritatile locale n-ar fi fost chiar straine de aceste abuzuri.

"Nici nu mai stiu de cate ori au fost vecinii lor la primãrie sã spunã prin ce chin trec fetele alea. Toti stiau ce se intamplã in familia aia, insã nimeni n-a fãcut nimic. Ani de zile au fost batjocorite si fetele si mama lor. Avem Serviciu de Asistentã socialã la primãrie, avem politist la comunã, si nimeni n-a luat nicio mãsurã. Mai venea, din cand in cand, cineva de la primãrie si mai vorbea cu el (n.r. cu Dorel Buhãescu), dar pleca asa cum venea" a declarat un satean din Feresti.