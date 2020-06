Un detinut eliberat din inchisoare in Iasi s-a intors dupa 3 ore in arest

Un detinut eliberat din Penitenciarul de Maxima Siguranta din Iasi a recidivat la trei ore dupa ce a fost eliberat.

Marius Ciprian Varzar este originar din Dorohoi, judetul Botosani, si a fost eliberat la termen in data de 2 septembrie 2019. In jurul orei 15, individul a iesit de pe poarta inchisorii si a mers direct la gara, unde a consumat alcool. Ulterior a fost condamnat din nou, pentru ultraj si amenintare. "In jurul orelor 17:40, inculpatul a ajuns in dreptul peroanelor din statia CFR Iasi Nord, unde s-a asezat pe o banca si a inceput sa discute in contradictoriu cu un grup de calatori care asteptau trenul", au precizat judecatorii.

O patrula de politie a trecut prin zona si a vazut ca individul e sub influenta alcoolului si face scandal. "Dupa ce i s-a adus la cunostinta ca va fi sanctionat, acesta a adresat cuvinte si expresii jignitoare agentilor de politie, afirmand apoi fata de agentul de politie B.I. ca nu are ce-i face, ca el a facut puscarie si ca il va astepta pe o alee din fata blocului ca sa-l omoare, afirmand, totodata, fata de agentul de politie C.C.A, ca il va lovi si omori pe acesta", se arata in motivare.

Individul a fost dus in acea seara la Institutul "Socola", ajungand in final dupa gratii. A doua zi, la audieri, a continuat sa ameninte politistii, motiv pentru care a fost deschis dosar penal pentru ultraj si amenintare. Varzar a fost condamnat la 1 an si 8 luni de inchisoare pentru scandalul de la gara, sentinta nefiind insa definitiva.