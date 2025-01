Un economist avertizează că se sparge bula imobiliară. "Intrăm într-o perioadă în care devine esențial să înțelegem cum funcționează economia globală"

Economistul Radu Georgescu a atras atenția asupra unei crize pe piața imobiliară din România, comparând situația actuală cu cea din perioada 2007-2008. Într-o postare recentă pe rețelele de socializare, Georgescu a explicat cum, deși prețurile au crescut în ultimii ani, realitatea economică este diferită de ceea ce se prezintă în media.

„În ultimii ani, am explicat periodic că în România este o bulă imobiliară mai mare decât în 2008. Am trăit perioada 2008-2011 ca director financiar într-o bancă și am văzut cum piața imobiliară a implodat", a afirmat Georgescu.

El a subliniat mai multe mituri care circulă în media și care au influențat comportamentul consumatorilor. „Oamenii au fost încurajați să cumpere acum, fiind convinși că prețurile vor continua să crească. În același timp, acțiunile companiilor din imobiliare listate la bursă au scăzut cu peste 50% în ultimii 2 ani", a spus Georgescu. În continuare, el a demontat afirmația că oferta de apartamente ar fi insuficientă: „De exemplu, numărul oamenilor care locuiesc în București a scăzut cu 200.000 în ultimii 10 ani, conform recensământului din 2021."

Georgescu a continuat să combată mitul „apartamentelor vândute ca pâinea caldă", spunând: „În Statele Unite, vânzările de apartamente sunt la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani. În România, se spune în media că vânzările cresc accelerat, dar datele reale sunt date doar de Agenția Națională de Cadastru, iar acele evidențe includ și refinanțări, succesiuni sau vânzări de terenuri, nu doar tranzacțiile cu apartamente".

Despre creditul ipotecar, Georgescu a avertizat: „Un credit ipotecar este o decizie financiară pe termen lung, de 20-30 de ani. În România nu știm ce înseamnă să plătești un credit timp de 30 de ani, iar perspectivele economice se schimbă rapid. Am avut pandemie, război, inflație mare, iar acum dobânzile cresc continuu."

El a povestit o discuție recentă cu un om care a făcut un credit ipotecar mare, explicându-i: „L-am întrebat de ce a făcut un credit atât de mare. Mi-a spus că își permite pentru că lucrează în IT. L-am întrebat până când își va permite să plătească rata și dacă este sigur că va putea plăti peste 12 luni. Acestea sunt întrebări importante pe care tot mai mulți români trebuie să și le pună."

În final, Georgescu a subliniat importanța înțelegerii economiei într-o perioadă marcată de incertitudini. „Economia funcționează ca gravitația pe Pământ - totul se mișcă în jurul banilor. Intrăm într-o perioadă în care devine esențial să înțelegem cum funcționează economia globală. În ultimele luni am văzut cum Wall Street a pierdut un trilion de dolari din capitalizare din cauza unei companii chineze care a modificat modul în care funcționa AI. Perspectivele economice pot schimba totul rapid și trebuie să fim pregătiți", a concluzionat Georgescu.