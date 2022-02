Un martor cheie din dosarul polițistului care a ucis-o pe Raisa a distrus toate probele pe care le avea: "Este telefonul meu, șterg ce vreau și când vreau!"

În timp ce avocatul Adrian Cuculis, reprezentantul părinților Raisei, încearcă să strângă cât mai multe dovezi la dosar, pentru aflarea adevărului, un martor cheie, căutat de Poliție, a mărturisit reporterilor SPYNEWS că a distrus toate probele pe care le deținea.

„Eu am zis din start că nu vreau să fiu martoră în dosar. Nu înțeleg de ce mă caută poliția, fiindcă oricum nu mai am nicio probă. Am șters și înregistrările surprinse de camera de bord, am șters și tot ce aveam în telefon. Ocupau prea mult spațiu... Care e problema?! Este telefonul meu, șterg ce vreau și când vreau! (...) Oricum, nu aveam mare lucru. Eu am ajuns la scurt timp după accident. Nu eram chiar în spatele polițistului, așa cum s-a spus. Când am ajuns eu, polițistul vorbea la 112. Mi-a zis să sun și eu la 112. Nu înțeleg de ce, fiindcă el vorbea deja... Mi-a zis să parchez mașina perpedicular, ca să blochez circulația cu mașina mea, să nu vină vreo mașină, dar și să acopăr astfel trupul victimei, ca un paravan, ca să nu se mai uite lumea. (...) Dacă știam că o să ajung martoră în dosar, nu mă mai opream. Am vrut doar să dau o mână de ajutor. De acum, dacă mai văd vreun accident, nu mai opresc, îmi văd de drum, ca să nu ajung iar să dau declarații", a afirmat femeia care este căutată de poliție, pentru a oferi probele pe care, între timp, le-a distrus.