Un politist din Lugoj a fost ranit cu un cutit de un barbat caruia i-a spus sa poarte masca

Un ofiter din cadrul politiei municipiului Lugoj a ajuns la spital dupa ce a fost ranit marti dimineata, 3 noiembrie 2020, in timp ce se afla in misiune.

Politistul participa la o actiune de verificare a respectarii regulilor de preventie impotriva coronavirusului, cand, pe strada Timisoarei din Lugoj, a abordat un barbat care facea niste lucrari. Omul legii i-ar fi cerut individului explicatii pentru faptul ca nu purta masca, insa acesta a devenit recalcitrant. Omul, angajat la societatea locala de apa-canal, s-ar fi enervat si a intrat intr-o mica altercatie cu ofiterul.

In timpul imobilizarii, barbatul care avea asupra lui un cutit, l-a ranit pe politist la mana. Ofiteru a fost transportat la spital pentru a primi ingrijiri medicale, iar agresorul a ajuns in custodia politiei. In acest caz a fost demarata o ancheta si, in functie de rezultatul ei, urmeaza sa se ia masuri impotriva barbatului.