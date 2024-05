Un ucrainean a detonat o petardă în vaginul soției. Ea era din Republica Moldova și a scăpat cu viață doar printr-o minune

Tribunalul Regional din Plzeň a început săptămâna trecută să judece un ucrainean care și-a mutilat soția, o tânără moldoveancă refugiată în Cehia. Anul trecut, într-un hostel din Kožlany, în regiunea Plzen, a legat-o de pat și a detonat o petardă pe care o introdusese anterior în vaginul ei.

Deși a fost grav rănită, femeia a supraviețuit rănilor ca prin minune și datorită intervenției medicilor. În mărturia sa de la tribunal, bărbatul s-a apărat și a spus că detonarea petardei a fost un accident, lucru negat însă de victimă. Procurorul a propus o pedeapsă extraordinară de 20 de ani de închisoare, urmată de deportare.

Oleksandr S. (36 de ani) a locuit cu soția sa moldoveancă timp de câțiva ani în Ucraina, dar apoi a plecat la muncă în Cehia. Când a început războiul, femeia și fiul ei au plecat și ei în Cehia. Au locuit împreună în nordul orașului Plzen. Însă, anul trecut, femeia și-a luat fiul și au mers să locuiască cu bunica, și ea aflată în Cehia, iar după ce s-a întors dintr-o vacanță în Egipt, s-a separat de soț, în septembrie. Moldoveanca a explicat instanței că a decis asta pentru că se certa des cu bărbatul și acesta o bătea.

În seara zilei de 30 septembrie, ea a mers să-l vadă. La început, au vorbit și chiar au făcut dragoste, dar când ea a refuzat să se împace și să întoarcă la el, bărbatul i-a făcut ceva care a șocat chiar și experții cu experiență în anchete criminalistice. „Din motive necunoscute, inculpatul și-a legat soția de pat cu bandă adezivă, pentru a o împiedica să se apere, apoi i-a introdus o petardă în organele genitale și i-a dat foc, deși trebuie să fi știut că explozia petardei ar putea ucide victima", a declarat procurorul Martin Rykl.

El a adăugat că, în urma exploziei petardei, soția lui Oleksandr S. a suferit răni grave la nivelul vaginului și a trebuit să fie supusă unei operații de urgență la Spitalul Universitar din Plzeň. Bărbatul a comis astfel o tentativă de omor. Inculpatul a mărturisit doar parțial infracțiunea. „Eram la o petrecere de naștere când soția mea a sunat să spună că vine în vizită. M-am dus acasă, am gătit o cină romantică, ea a făcut un duș. După masă am convins-o să se joace cu mine, deși la început nu a vrut. Ea s-a întins pe pat, i-am legat mâinile și i-am pus un căluș, ea nu a ripostat. Era o petardă într-o pungă lângă pat, am scos-o și am băgat-o înăuntru, mi s-a părut amuzant atunci", a declarat ucraineanul.

El a povestit apoi cum a explodat petarda: „A vrut să o scot, a țipat, îi căzuse călușul din gură. Acolo era întuneric, am vrut să aprind o brichetă și în acest timp am aprins petarda. Eram șocat, nu știam ce să fac, am stat acolo înlemnit. Când am vrut să scot petarda, a explodat", a declarat Oleksandr S. în instanță. Bărbatul, care lucrează ca muncitor în construcții, a spus de mai multe ori că aprinderea petardei a fost un accident nefericit: „Am aprins-o din greșeală când am aprins bricheta ca să o scot, nu am putut să o văd bine în întuneric, nu m-am gândit să o aprind. Îmi pare foarte rău, este vina mea".

Femeia, interogată în lipsa lui, a oferit însă instanței o versiune diferită. Ea a spus că a venit să ia acte din casa din Plzeň de unde s-a mutat. La început, totul a fost calm, soțul a prăjit ouă, au vorbit. Apoi au făcut chiar dragoste. Dar când ea i-a spus că nu se întoarce la el, că are nevoie de timp să se gândească, el a devenit violent. Mai întâi a lovit-o cu pumnul în tâmplă până când a sângerat, i-a pus o cârpă în gură și i-a înfășurat bandă adezivă în jurul capului, apoi i-a legat mâinile la spate cu bandă adezivă. „M-a aruncat pe pat, eram întinsă pe burtă. A băgat o petardă în mine și apoi a aprins-o. A fost o explozie, sângeram. Apoi m-a dezlegat", a povestit femeia, adăugând că l-a implorat în zadar pe Oleksandr S. să cheme o ambulanță.

I-a pus doar o cârpă între picioare. Abia peste zece minute i s-a făcut milă de femeie și în același timp i-a fost teamă că va muri, așa că a dus-o la spital. Moldoveanca a declarat instanței că nu este prima dată când îi introduce o petardă în vagin. A făcut-o și când trăiau în Ucraina, dar atunci nu a folosit bricheta pe care o ținea în mână. Procurorul a propus în rechizitoriu ca, în caz de recunoaștere a vinovăției, inculpatul să fie condamnat la 20 de ani închisoare cu plasare într-un penitenciar de înaltă securitate și deportare apoi pe perioadă nedeterminată.