Un violator eliberat gratie recursului compensatoriu a fost prins dupa ce a incercat sa abuzeze o fata in Bucuresti

Un barbat de 26 de ani a fost retinut dupa o tentativa de viol in Capitala. Tanarul fusese liberat in baza recursului compensatoriu, el fiind inchis anterior tot pentru viol.

Acum, el este acuzat ca a vrut sa violeze o fata in scara unui bloc, tanara scapand doar pentru ca s-a luptat cu agresorul, insa a fost batuta crunt. "Ancheta a fost demarata in noaptea de 16/17 noiembrie a.c., cand o tanara a reclamat ca a fost victima unei agresiuni de natura sexuala, un barbat necunoscut incercand sa o oblige sa intretina raport sexual, in scara unui bloc. Tanara a fost audiata, iar din descrierea oferita, din analiza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zona, precum si din investigatiile si audierile efectuate au rezultat date si informatii care au condus la presupunerea rezonabila ca agresorul ar fi un barbat de 26 de ani, din Bucuresti. In aceasta dimineata, in urma perchezitiei domiciliare, barbatul a fost condus la audieri, fata de el fiind luata masura retinerii", a transmis Politia Capitalei. Conform unor surse judiciare, agresorul a fost liberat in august 2018 in baza recursului compensatoriu, iesind mai devreme cu doi ani si patru luni.