Ursula von der Leyen a promis ca va fi cat se poate de dura cu statele unde guvernele vor sa controleze justitia

Ursula von der Leyen, candidata la sefia Comisiei Europene, a declarat ca va fi cat se poate de dura cu statele unde guvernele vor sa controleze justitia. Ea a raspuns astfel unei intrebari puse de europarlamentarul roman Cristian Ghinea, din partea grupului Renew Europe.

"Am intrebat-o pe Ursula von der Leyen daca sustine un mecanism asemanator cu MCV care sa garanteze verificarea tuturor statelor membre in ceea ce priveste protejarea democratiei si statului de drept. Candidata la sefia Comisiei Europene a promis ca va fi cat se poate de dura cu statele unde guvernele vor sa controleze justitia, insa nu a dat un raspuns clar daca sustine un mecanism pentru respectarea statului de drept in toate statele membre.

Pentru noi, cei ce am propus in campanie acest mecanism de tip MCV pentru toate statele din UE, este important sa-l introducem pe agenda Comisiei cat mai rapid si vom insista. Derapajele politicienilor trebuie stopate in toata Europa pentru ca acestea nu sunt doar specifice Romaniei si Bulgariei", a declarat europarlamentarul Cristian Ghinea.

De asemenea, Ursula von der Leyen a fost intrebata si despre extinderea zonei Schengen de catre delegatia Aliantei 2020 USR-PLUS.

"Am vrut sa ne asiguram ca inainte de a vota pentru candidata germana exista in programul sau pe urmatorii cinci ani si obiectivele noastre pe care le-am prezentat in campania electorala. Este important ca si-a declarat sustinerea pentru reducerea decalajului dintre Estul si Vestul Uniunii Europene nu doar in teorie si a promis ca va prezenta masuri rapide si concrete pentru extinderea zonei Euro si Spatiului Schengen. Pentru Romania aceste puncte sunt esentiale si este o urgenta sa faca parte din agenda Comisiei inainte de vot", a declarat europarlamentarul roman Dragos Tudorache, din acelasi grup Renew Europe.

Mai multe intrebari au fost adresate in scris de europarlamentarii USR PLUS candidatei la sefia CE, Ursula von der Leyen, mai spune Ghinea.

Delegatia USR PLUS va participa si la audierile viitorilor comisari, unde va adresa intrebari, pentru a se asigura ca obiectivele Romaniei sunt si intre prioritatile celor care vor coordona portofoliile pe domenii specifice, mai spune Cristian Ghinea.