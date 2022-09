Uzina Mecanica Plopeni SA si-a extins gamea de produse militare pe care sa le livreze Ministerului Apararii Nationale

In ultima perioada a anului curent, principala preocupare a conducerii societatii Uzina Mecanica Plopeni SA, a constituit-o extinderea gamei de produse militare pe care sa le livreze Ministerului Apararii Nationale, elemente de munitii pentru contractele derulate de unele filiale ale CN Romarm SA cu partenerii externi, recertificari si omologari de produse militare noi.

Acest fapt a dus la achizitionarea cu sprijinul ministerului de resort a unor linii de productie prin alocarea a 3,7 mil euro prin majorare de capital social, care sa permita modernizarea si eficientizarea procesului de productie si a unor licente de productie noua in conformitate cu cerintele NATO.

Tot in domeniul productiei, s-au facut demersurile pentru realizarea documentatiei tehnice si tehnologice si a fluxului de productie in vederea punerii in fabricatie a loviturii termobarice.

Pentru buna desfasurare a activitatii in sectia Forja in ceea ce priveste sanatatea si securitatea in munca a salariatilor, s-a decis reabilitarea grupurilor sanitare si a vestiarelor in regie proprie, acestea aflandu-se intr-o stare de degradare avansata.

In ceea ce priveste activitatea economica, s-a achitat linia de credit deschisa pentru anumite contracte cu MApN-ul.

Potrivit Ordonantei de Guvern 45/2022, s-a decis anularea datoriilor (dobanzi si penalitati) societatii Uzina Mecanica Plopeni SA catre organele fiscale, in vederea protejarii intereselor nationale, inclusiv prin actiuni de asigurare a unor capacitati de productie pentru aparare de interes strategic pentru securitatea nationala in ceea ce priveste satisfacerea necesarului de produse militare, sensibile si strategice precum si a serviciilor de mentenanta necesare.

S-au pus in discutie realizarea unor colaborari intre UAT (autoritatea publica teritoriala -Primaria Plopeni) si Uzina Mecanica Plopeni pentru derularea unor fonduri europene pe energie verde, in vederea modernizarii unor foste camine muncitoresti prin montarea de panouri fotovoltaice.

Pregatirea documentelor pentru a obtine fonduri de modernizare a retelei electrice si a statiei electrice prin Fondul de Modernizare gestionat de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene avand acces intreprinderile de interes strategic