Vaccinarea anti-COVID: Primele precizari ale coordonatorului campaniei, medicul Valeriu Gheorghita. Cine are prioritate

Medicul Valeriu Gheorghita, desemnat coordonator al campaniei de vaccinare anti-COVID-19, a precizat intr-un interviu ca in stabilirea prioritatii la imunizare s-a tinut cont in primul rand de nevoile statului de a proteja sectoare vitale.

"Vorbim in primul rand de lucratorii din sanatate, pentru ca este absolut firesc sa ai o interfata sanatoasa, robusta, sigura. In acelasi timp, este important sa avem o mentinere si o protejare a activitatilor cheie de la nivelul statului, tocmai pentru a avea o garantie a functionarii in conditii optime a societatii", a afirmat Valeriu Gheorghita. In etapa a doua, ar putea fi vaccinate persoanele din grupele de risc la orice boala contagioasa: batrani, copii mici. Abia in a treia etapa, vaccinul va fi disponibil pentru restul populatiei, a spus Valeriu Gheorghita la Europa FM.

Initial, reprezentantii autoritatilor statului au sustinut ca primii vor fi vaccinati angajatii din sanatate si persoanele din categoriile vulnerabile. In ultimele zile au aparut informatii cu privire la liste ce se intocmesc in minister cu persoane care doresc sa se vaccineze. Valeriu Gheorghita a completat ca Romania urmeaza recomandarile OMS si ca acestea au fost acceptate de aproape toate statele care lucreaza la strategiile de vaccinare.

"Va dau exemplu de activitati esentiale. Ele sunt definite in momentul de fata la nivelul OMS, nu sunt activitati pe care le generam acum, ele se cunosc. De pilda, din domeniul transporturilor, din domeniul furnizarii energiei, distributie alimente, apa potabila, managementul deseurilor, siguranta, aparare nationala. Toate aceste lucruri practic definesc o infrastructura critica la nivelul unei societati. Noi nu vorbim de prioritizarea unor persoane, noi vorbim de protejarea unor activitati critice in functionarea statului, indiferent de cine ocupa aceste posturi.

S-a trimis o adresa catre toate ministerele si respectiv institutiile aflate in subordinea lor, de identificare si de definire a acelor activitati esentiale si respectiv a numarului de persoane care deservesc activitatile esentiale. Noi nu ne apucam sa vaccinam functionari publici in momentul de fata", a completat medicul, care a confirmat centralizarea care se realizeaza la nivelul ministerelor. Acesta a mai spus ca fara aceasta activitate nu se putea sti cate persoane lucreaza in domenii strategice.