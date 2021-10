Vaccinarea în pericol! Preşedintele Societăţii Române de Epidemiologie: "Subvarianta Delta poate eluda răspunsul imun post-vaccinal"

Tot mai multe persoane care fac si a treia doza de vaccin se infecteaza. Gabriela Firea, impreuna cu sotul ei Florentin Pandele si cu mama sa s-au vaccinat inca de la inceputul campaniei iar in urma cu trei saptamani au facut si al treilea rapel. Desi a trecut suficient timp ca raspunsul imun sa ajunga la maximum, ei au facut Covid, ceea ce ridica serioase semne de intrebare referitoare la vaccin.

Fie organismul a devenit "rezistent la vaccin" ceea ce specialistii atrageau atentia mai demult (in sensul ca rapelurile nu o sa-si mai faca efectul), fie virusul a ajuns sa pacaleasca sistemul imunitar. In ambele cazuri inseamna ca asa-zisa imunizare nu mai e o vaccinare propriu-zisa ci doar o forma de profilaxie (un pre-tratament) intrucat - deocamdata - cei vaccinati fac forme mai usoare si au un risc de spitalizare si de deces mai reduse. Dar nu numai familia Gabrielei Firea e in situatia asta. A fost prezentat si cazul vedetei tv Gabriela Cristea, al Oanei Pellea etc. Asta fara a mai vorbi de sute de oameni simpli care trec prin aceeasi situatie si care nu este mediatizata, desi reprezinta un serios semnal de alarma.

Daca toti acestia ar fi avut 5-6-7 luni de cand au incheiat "schema completa" s-ar putea intelege ca sistemul imunitar nu mai are anticorpii necesari, dar in cazul Gabrielei Firea si a familiei ei, in cazul Gabrielei Cristea au trecut doua-trei saptamani de la inocularea celei de-a treia doze, deci anticorpii ar fi trebuit sa fie la maximum. Cu toate acestea au facut boala, iar Firea a filosofat: "În fața bolii toți suntem egali!" Chestiunea e ca aceia care au trecut prin boala si care au dezvoltat o imunitate naturala nu prea au mai facut Covid, nici forme usoare, nici grave, sau nu au aparut in presa astfel de cazuri decat foarte rar.

Într-un interviu pentru PS News, Doina Azoicăi, preşedintele Societăţii Române de Epidemiologie, a vorbit despre noua mutație a coronavirusului, derivată din varianta Delta: subvarianta AY.4.2, dar care "evolueaza" deocamdata in Marea Britanie. Ciudat cum Regatul Unit este "capul de pod" pentru toate variantele: alfa, beta, gama, delta si acum noua tulpina delta, ce urmeaza a fi botezata probabil epsilon si care se dovedeste cu 40-50% mai contagioasa si mai agresiva decat varianta delta si de cel putin doua ori mai contagioasa si mai agresiva decat alfa.

Azoicăi a explicat fenomenul prin care virusul se adaptează și creează posibilitatea de a persista și de a se răspândi. De asemenea, acesta susține că probabilitatea ca această nouă subvariantă să se extindă este foarte mare: "În momentul de față această variantă este sub investigație, a fost identificată la aproape 10 % din noile cazuri de coronavirus din Marea Britanie. Daca se va extinde in regatul Unit va ajunge si în România, dat fiind faptul că orice variantă care a intrat în circulație a avut o extensivitate foarte mare și rapid s-a transmis și în alte teritorii diferite decât cel în care a apărut. Trebuie să avem grijă la faptul că această variantă ar putea să eludeze răspunsul imun post-vaccinal."

"Dat fiind faptul că virusul este un virus ARN foarte flexibil, acesta se adaptează și creează posibilitatea de a persista și de a se răspândi. Oamenii de ștință cred că noua tulpină tinde să devină dominantă, dar nu la fel de repede cum Alpha a fost înlocuită de Delta. Din acest motiv, ea nu este considerată deocamdată de OMS 'variantă investigată' (VUI) și înca nu a obtinut statutul de 'variantă îngrijorătoare' (VOC) pentru ca este deocamdata la 10% din infectarile unui teritoriu limitat si ar exista sanse, destul de mici insa, ca sa se 'stinga' de la sine.", mai spune presedintele Societăţii Române de Epidemiologie.