Varianta vaccinaților: Urmașa tulpinii Delta a apărut în Marea Britanie "capul de pod" al Covid. E cea mai contagioasă si păcălește imunitatea cu alt spike!

Pana acum, specialistii au tot repetat ca varianta Delta a coronavirului este contagioasa, agresiva si ca e "destinata" in special celor nevaccinati, intrucat cei vaccinati fac numai forme usoare si nu ajung in numar mare in spitale, in vreme ce "aialalti", cei neimunizati, vor muri pe capete. Problema e ca acum apare si tulpina celor vaccinati, o "adaptare" a variantei Delta, care loveste in Marea Bitanie, de pilda, acolo unde peste 80% din populatie e asa-zis imunizata.

Oamenii de știință urmăresc cu îngrijorare o urmașă a tulpinii Delta a coronavirusului, responsabilă pentru o proporție tot mai mare de cazuri de Covid-19 în Marea Britanie, ce ar putea fi mai infecțioasă decât varianta Delta originală. Această subvariantă AY.4.2 a fost observată abia recent de virusologii care urmăresc evoluția genetică a Delta, dar deja reprezintă aproape 10% din cazurile din Regatul Unit. Prevalența ei crește rapid, dar nu la fel de repede ca cea a variantei Delta originala care a ajuns anul acesta din India tot în Marea Britanie. Regatul Unit pare sa fie "capul de pod" pentru toate variantele agresive ale coronavirusului. In Marea Britanie au ajuns pana acum trei tulpini agresive ale Sars-CoV-2, fara a pune la socoteala ca dupa unii specialisti, si varianta initială - Alfa - tot prin Anglia a ajuns in Europa.

Doi experți - Jeffrey Barrett, director al Genomics Initiative la Institutul Wellcome Sanger din Cambridge, și Francois Balloux, director la University College London Genetics Institute - spun că AY.4.2 pare să fie cu 10-15% mai transmisibilă decât tulpina Delta originală. De asemenea, dupa cum arata datele fata de numarul mare al celor vaccinati din Regatul Unit, AY.4.2 pare sa pacaleasca sistemul imunitar si anticorpii obtinuti din vaccinare, intrucat apar cazuri din ce in ce mai grave la populatia "imunizata". Dacă aceste concluzii preliminare sunt confirmate, "AY.4.2 ar putea fi cea mai infecțioasă tulpină de după începutul pandemiei", a declarat Balloux.

"Dar trebuie să fim prudenți la acest moment. Marea Britanie este singura țară în care a ‘decolat' în acest fel și nu aș exclude ipoteza că această creștere a ei a fost cauzată de un eveniment demografic aleator", a precizat cercetătorul. "AY.4.2 probabil că va fi ridicată la rangul de ‘variantă sub investigație'", a adăugat Balloux, ceea ce înseamnă că la acel moment va fi denumită după o literă greacă. Insa, supa cum a fost pana acum cazul, variantele aparute in Marea Britanie s-au raspandit apoi in intreaga Europa, in ciuda traficul mai mic impus de carantine sau de Brexit, ceea ce ar face - daca se respecta aceasta regula - ca noua tulpina sa se raspandeasca la fel, devenind dominanta pana la inceputul anului viitor.

Unii experți din Statele Unite au spus că există o legătură între apariția AY.4.2 și nivelul foarte ridicat de cazuri și de decese Covid-19 în Marea Britanie, mult peste cele din restul Europei Occidentale. Luni Regatul Unit au anunțat 49.156 de teste pozitive, cel mai mare bilanț de după luna iulie. Media ultimelor 7 zile este cu 16% mai mare decât în săptămâna anterioară. Scott Gottlieb, fost comisar in FDA-ul american, a afirmat că "avem nevoie de studii urgente pentru a vedea dacă această ‘Delta plus' este mai transmisibil, sau poate evita parțial imunitatea".

Experții britanici spun că cercetările sunt deja în desfășurare. "Deși (AY.4.2) poate complica situația, nu poate fi singura explicație pentru creșterea recentă a numărului de cazuri din UK", a declarat Barrett. Folosirea expresiei "Deta plus" a provocat multă confuzie și ar trebui evitată, a adăugat acesta. Termenul a fost folosit deja de unii analiști pentru a se referi la alți urmași, anteriori, ai Delta, diferiți de A.Y.4.2. Aceasta est una dintre cele 54 de sub variante ale Delta ce au fost consemnate în lume. AY.4.2 are două mutații caracteristice în proteina spike cu care coronavirusul infectează celule umane, mutații intitulate Y145H și A222V. Ambele mutații au mai fost văzute anterior în alte tulpini de coronavirus, dar nu la "variante care provoacă preocupare", a spus Balloux, și nu este clar de ce ar putea face Delta mai infecțioasă.