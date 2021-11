Varianta "vaccinatilor": Toate cazurile de infectare cu B.1.1.529 care au fost depistate până acum sunt ale unor persoane "complet vaccinate"!

Grupul operativ prezidențial pentru Covid-19 din Botswana a anunțat că luni, 22 noiembrie 2021, în țară - situată în partea de sud a Africii - au fost raportate și înregistrate patru cazuri de o nouă variantă de Covid-19, cunoscută acum sub numele de B.1.1.529. Si in Israel s-au raportat doua cazuri, de la persoane care au calatorit in sudul Africii, ambele complet vaccinate. In Franta a fost depistat un caz, tot al unei persoane complet vaccinate. La fel si in Belgia. Pana acum, nicio persoana nevaccinata nu a "luat" noua varianta, dar e adevarat ca aceste persoane nici nu beneficiaza de posibilitatea de a calatori "liber".



Anunțul a fost făcut după ce mass-media britanică a dezvăluit că experții au descoperit o nouă variantă de Covid-19 despre care se crede că a apărut în Botswana, arată publicația Mmegi Online. Varianta, considerată a fi cea mai evoluată versiune a virusului de până acum, ar fi suferit un număr extrem de mare de mutații, care ar putea provoca noi valuri de boală prin faptul că ar putea eluda sistemul de apărare al organismului. Potrivit unei declarații a coordonatorului grupului operativ prezidențial pentru Covid-19, dr. Kereng Masupu, cazurile ar fi fost depistate în rândul călătorilor care au avut rezultat pozitiv la SARS-COV-2 în cadrul testărilor de rutină efectuate înainte de călătorie.

„Raportul preliminar a relevat că toți cei patru fuseseră vaccinați complet împotriva Covid-19. Ca parte a investigațiilor permanente în legătură cu acest virus, în vederea stabilirii și limitării transmiterii acestuia la nivel local, urmărirea persoanelor de contact a dus la identificarea unor persoane apropiate, care așteaptă acum rezultatele, iar populația va fi informată cu privire la concluziile acestui proces", se mai arată într-o declarație a lui Masupu. "Noile variante au potențialul de a afecta gravitatea bolii, eficiența cu care testele detectează boala, precum și, potențial, eficacitatea vaccinului. Deocamdată, nu s-a putut stabili impactul în lumea reală al variantei.", a adăugat el.

Unele relatări din presa britanică sugerează că varianta a apărut probabil în urma unei infecții persistente la un pacient cu sistemul imunitar compromis, posibil un bolnav de SIDA nediagnosticat. In acelasi timp, o alta publicatie a transmis eronat ca varianta sud-africana ar putea fi o recombinare a Sars-Cov-2 cu HIV, ceea ce este fals, atrag specialistii atentia, pentru ca primul este un virus de tip ARN, iar al doilea este de tip ADN, combinarea acestor doua tipuri nefiind posibilă avand ca rezultat o mutatie de tip ARN cu "gain-of-function".

Cazurile din zona de sud a Africii (Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambic, Namibia şi Eswatini) descoperite se ridica la mai multe zeci (fiind depistate aproximativ 32 de mutatii, ceea ce i-a facut pe experti sa afirme ca virusul are variabilitate extrem de mare, ceea ce-l face foarte periculos si il face sa evite vaccinul), dar se estimeaza ca numarul de infectari totale din zona se ridica la ordinul sutelor, sau chiar miilor, pentru ca "varianta este de aproximativ de pa tru ori mai contagioasa decat delta si reduce eficienta anticorpilor din vaccinurile actuale cu 40%, care eficienta si asa era intre 60-80% la varianta delta, iar asta doar in primele zile, la varful de anticorpi, dupa care protectia scade abrupt in urmatoarele 3 luni pana la 30%.

Ca atare, actualul vaccin poate deveni inutil, iar sistemul imunitar al vaccinatilor actuali sa fie chiar cu mult mai slab fata de cei trecuti prin boala, cu imunitate naturala, care au anticorpi ce recunosc virusul in totalitatea componentelor sale, nu doar proteina spike (cea care a facut mutatiile radicale din varianta sud-africana). Virusul, in lupta sa pentru supravietuire si, implicit, multiplicare, isi schimba doar proteina spike, cea cu care se ataseaza la celula gazda, restul cmponentelor virale (in total 24 la numar) ramanand neschimbate intrucat nu sunt necesare atasarii. La cei care au imunitate naturala sistemul de aparare recunoaste celelalte componente si fabrica anticorpi pentru ele, plus pun in functiune imunoglobinele T, cei care au imunitate indusa de vaccin au anticorpi diferiti care recunosc doar varianta initiala a proteinei spike si nu si varianta mutanta sud-africana, ceea ce ii face extrem de vulnerabili la infectare si transmitere.

"Avem deja cazuri secundare în Hong Kong, în Israel și un caz în Europa, în Belgia, într-adevăr. Sunt cazuri de import, la persoane care au avut istoric de călătorie. Trebuie să înțelegem că aceste variante virale se identifică în urma testelor de secvențiere și le identificăm atunci când ele deja sunt într-o proporție suficientă la nivel populațional. Mă tem că sunt mai multe infecții generate de această variantă virală decât avem în evidență", a explicat președintele Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 Valeriu Gheorghiță.

"Se estimează pe presupunerea experților că cel puțin Africa de Sud are tendința să devină dominantă, deci intră în competiție cu varianta Delta și probabil că în perioada următoare nu este exclus să devină dominantă în Africa de Sud, or din acest punct de vedere sigur că nu este exclus potențialul de răspândire la nivel global și de a fi responsabilă de un nou val de îmbolnăviri. Din acest punct de vedere, cred că măsurile de contenționare în perioada asta, de supresie, de mitigare sunt foarte importante", a mai afirmat Valeriu Gheorghiță.