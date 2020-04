Vera Jourova ii raspunde Mariei Grapini, dupa ce a cerut CE sa opreasca desfiintarea SS, desi era ceruta in MCV

Vicepresedintele Comisiei Europene, Vera Jourova, arata intr-un raspuns transmis in scris europarlamentarului roman Maria Grapini, ca a luat act de chestionarul lansat de ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, in noiembrie 2019, care arata ca majoritatea magistratilor solicita desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), cunsocuta ca SS.

Vera Jourova mai scrie ca a luta act si de proiectul legislativ de desfiintare a sectiei inaintat de ministrului Justitiei pentru consultare in februarie 2020. "Comisia subliniaza, totodata, ca la Curtea de Justitie a Uniunii Europene exista o serie de trimiteri preliminare pendinte avand ca obiect compatibilitatea cu dreptul Uniunii a Sectiei speciale pentru investigarea infractiunilor comise de magistrati," scrie Jourova, potrivit site-ului Parlamentului European.

Comisarul european reaminteste ca in Raportul din cadrul Mecanismului de Cooperare si de Verificare (MCV) din noiembrie 2018 se preciza ca legile justitiei modificate, care intrasera in vigoare in iulie si in octombrie 2018, puteau avea ca rezultat exercitarea de presiuni asupra judecatorilor si procurorilor si, in ultima instanta, puteau submina independenta, eficienta si calitatea sistemului judiciar.

"Legile in cauza introdusesera noi riscuri, in special prin intermediul Sectiei pentru investigarea infractiunilor comise de magistrati. O serie de modificari suplimentare menite sa accelereze infiintarea sectiei speciale si sa ii extinda competentele au accentuat aceste preocupari.

In Raportul MCV din octombrie 2019 se preciza ca functionarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor comise de magistrati confirmase temerile ca sectia respectiva putea fi utilizata ca instrument de presiune politica si ca modalitate de a schimba cursul procedurilor penale, in special in cazurile de coruptie la nivel inalt", mai scrie Vera Jourova.

Aceasta concluzie reitera apelurile din partea multor parti interesate din Romania ca sectia speciala sa fie desfiintata. In luna iunie 2019, Comisia de la Venetia si Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO) au adoptat rapoarte care confirmau preocuparile suplimentare ridicate de functionarea sectiei speciale, puncteaza comisarul european.

"Inca nu au fost luate masuri in urma recomandarii MCV din noiembrie 2018 de a revizui legile justitiei tinand cont pe deplin de recomandarile formulate in cadrul MCV si de cele emise de Comisia de la Venetia si de GRECO," conchide Vera Jourova.

Vicepresedintele Comisiei Europene a facut aceste precizari dupa ce europarlamntarul Maria Grapini i-a solicitat in scris mai multe raspunsuri legate de Sectia Speciala. Grapini folosea in interpelarea ei mai multe date false, asa cum au dezvaluit asociatiile de magistrati, DNA si Inspectia Judiciara.

"Am adresat mai multe intrebari Comisiei in mandatul trecut legate de competenta sa in organizarea sistemului judiciar in statele membre si raspunsul a fost clar: Comisia nu are competente in materie. In Romania, a fost infiintata constitutional, printr-o lege votata in Parlament si cu avizul Curtii Constitutionale, o sectie speciala pentru investigarea infractiunilor comise de anumiti magistrati (SIIJ).

Acest lucru s-a decis dupa ce, in ultimii patru ani, peste 4 000 de magistrati au fost cercetati de DNA (Directia Nationala Anticoruptie). Ce parere are Comisia despre faptul ca actualul guvern de la Bucuresti doreste sa inchida aceasta sectie prin asumare si nu printr-o lege votata in Parlament? Separarea puterilor in stat este asigurata prin functionarea SIIJ, deoarece numirea judecatorilor este facuta de catre Consiliul Superior al Magistraturii si nu de ministrul justitiei, care este numit politic".