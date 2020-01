Veste bună pentru pensionari. Ministrul Muncii: „Băncile au efectuat plăţile pensiilor"

Băncile au efectuat plăţile pensiilor iar Poşta a livrat deja aproape jumătate din pensiile la domiciliu, a anunţat sâmbătă seara ministrul Muncii, Violeta Alexandru, pe pagina sa de Facebook.

„Băncile au făcut plățile pensiilor. Ultimele plăți se fac luni. S-a putut, deci, face plata imediat, nu după 2 zile. Da, am ținut să se facă plățile cât mai repede după această perioadă de sărbători. Mă bucur că am atins obiectivul de a începe plățile până în acest week-end. Puteam să mă rezum la comunicări seci gen: nu avem ce face, au fost multe zile libere. Dar, îmi pasă. Le mulțumesc mult pensionarilor care mi-au confirmat acest lucru. Poșta a livrat deja aproape de jumătate din pensiile la domiciliu. Se lucrează și la acest sfârșit de săptămână. Până la jumătatea săptămânii viitoare se acoperă toate adresele dacă persoanele sunt la domiciliu. Respectul meu pentru pensionari se vede prin fapte. Mai puține vorbe și mai multă treabă. Se poate! Închei o zi în care am mișcat lucrurile. Puțin dar eficient. "