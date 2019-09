Veste proastă de la Firea pentru antreprenorii din București: Primaria nu are bani pentru programul Startup City, fondurile nerambursabile de câte 50.000 Euro

Programul Startup City, prin care antreprenorii aspiranți din Capitală ar fi putut să obțină fonduri nerambusrabile de câte 50.000 de euro, este blocat, pentru că Primăria București și Consiliul General nu au buget alocat pentru această schemă de finanțare locală.

Primarul Bucureștiului, Gabriela Firea, a dat speranțe antreprenorilor debutanți din Capitală, când, la sfârșitul anului 2018, a anunțat că urma să lanseze un program minicipal în valoare totală de 10 milioane de euro de pentru finanțarea micilor afaceri private cu câte 50.000 de euro fiecare. Ar fi fost o șansă pentru bucureșteni, care au fost scoși din programul guvenamental Start-Up Nation 2018-2019. Dar iată că în acest moment, programul local Startup City s-a blocat înainte să înceapă.

Vestea rea a fost dată miercuri de Florin Jianu, președintele Consiliului IMM, organizația de patroni cu firme mici și mijlocii care a conceput și programul Startup City și Start-Up Nation.

„Noi am parcurs toate etapele acelui program, practic aveam o mașină gata de start, aveam și aplicația făcută și metodologia, am primit foarte multe imputuri și am ținut seama de ele. Din păcate, până în acest moment explicațiile Primăriei Generale au fost că nu au buget alocat, ei nu au buget pentru funcționearea activității primăriei și, pe moment, programul este on hold. Eu sper și vom face demersuri în continuare ca acest proiect să fie bugetat măcar pentru anul viitor, dacă nu chiar pe sfârșitul acestui an, deși nu știu dacă cu această instabilitate politică, va mai exista o a doua rectificare bugetară pentru a pune bani", a spus Jianu.

El a spus că a propus programul și primăriilor de la Cluj și Timișoara, pentru a fi finațat local. „Programul este gata, noi îl avem deja stabilit, așteptăm din partea Primăriei să lanseze. Vreau să fac un apel și la alte comunități pentru că noi am trimis acest program și la Cluj, la Timișoara și în alte părți".