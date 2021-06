Veste tragica! A murit jurnalistul Florin Condurățeanu în urma unui stop cardio-respirator

Jurnalistul Florin Condurățeanu a murit în această seară în urma unui stop cardio-respirator. Conform primelor informații, acesta a suferit un stop cardio-respirator. Avea 71 de ani.

Anunţul a fost făcut în direct la Antena 3 de Mihai Gâdea, la Sinteza Zilei. „Noi am aflat în jurul orei 8 şi ceva. Îmi e foarte greu să vorbesc în seara asta. Îmi este foarte greu să vă anunț ceea ce urmează. Colegul și prietenul nostru, unul dintre cei mai minunați oameni pe care i-am cunoscut vreodată, Florin Condurățeanu, a încetat din viață. De-a lungul timpului, prin natura lucrurilor, prin natura meseriei mele, am cunoscut foarte mulți oameni. Am lucrat cu foarte mulți oameni. Nu am întâlnit pe nimeni ca Florin Condurățeanu. În urmă cu puțin timp am aflat că scumpul nostru coleg și prieten a intrat în șoc cardio-respirator și cu toții am sperat ca Florin Condurățeanu, așa cum a învins întotdeauna în profesie, în viață, să învingă și în această seară", a spus Mihai Gâdea, atunci când a prezentat tragica veste.

Florin Condurățeanu a avut o poveste de viaţă emoționantă. Părinții lui au murit la o distanță de doar zece luni. „La Fundeni mi-au murit ambii părinţi, la distanţă de zece luni. S-au iubit foarte mult. Când ţi-au murit părinţii simţi că ai fost împuşcat în aripă. Tata era conferenţiar la Mina Minovici. A scăpat de pe front, fratele lui a stat mult timp prizonier în Siberia", a dezvăluit acesta. El a lucrat în presa scrisă, la Flacăra, Curierul Național, Jurnalul Național. A lucrat și în televiziune, la OTV, Tele7ABC, Antena 2, Etno, Antena 1, Antena Stars și România TV.

A scris mii de articole de ziar și a realizat mii de talk show-uri TV. A intervievat, în peste 40 de ani de carieră, majoritatea personalităților românești. Luni dimineață a publicat ultimul său material, intitulat „De un secol, Rapid driblează plictiseala", la Jurnalul. Florin Condurățeanu a devenit celebru și pentru expresia „Vă pup pe suflet!".