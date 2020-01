Voiculescu, despre bugetul Capitalei pentru 2020: Gabriela Firea e ca un parinte dependent de pacanele, care s-ar putea sa vanda din casa

Candidatul PLUS la fotoliul de primar general al Capitalei, Vlad Voiculescu, sustine ca Gabriela Firea a intocmit bugetul Bucurestiului pentru 2020 asa cum si-ar planifica bugetul familiei o mama dependenta de pacanele.

Administratia Firea a publicat la finele saptamanii trecute, pe site-ul Primariei Municipiului Bucuresti (PMB), in dezbatere publica, proiectul de buget al Capitalei pentru anul 2020.

In context, Vlad Voiculescu a prezentat o analiza facut de colegii sai de la PLUS privind eficienta acestui buget, daca va fi prezentat asa cum a fost el proiectat. Concluziile sunt simple: din pacate - sustine candidatul formatiunii politice la functia de primar general - bugetul propus de Gabriela Firea este dezastruos.

"E un buget al absurdului si al minciunii.

Daca un manager prezenta un astfel de buget conducerii unei companii, era ultima sa prezentare in respectiva companie. Daca cineva responsabil de bunastarea unei familii si-ar planifica asa bgetul, familia respectiva ar fi pe marginea prapastiei.

Fara explicatii, Gabriela Firea planifica, in acest an, venituri pentru Bucuresti de 7,2 miliarde de lei, in conditiile in care, in anii trecuti, veniturile n-a trecut de 4,2 miliarde. De unde spune Gabriela Firea ca vor veni acesti bani? Haideti sa vedem.

In primul rand, ne spune (Gabriel Firea - n.red.) ca dintr-o data, PMB nu va mai fi dependenta de alocarile de la guvern. Asta, in conditiile, in care Gabriela Firea a facut PMB tot mai dependenta de mila guvernului, de la an la an.

In 2017, din 3,8 miliarde, nu mai putin de 3,6 miliarde au venit de la guvern. In 2018, 3,8 din 4,2 miliarde au venit de la Guvern. In 2019, cam la fel.

Iar in 2020, surpriza: Gabriela Firea se asteapta la 3,2 mld venituri proprii. Brusc. Vor cadea deodata niste avioanele cu bani la noi, aici!", a declarat Vlad Vociulescu, in cadrul unei conferinte de presa.

Candidatul PLUS la functia de primar general al Capitalei a sustint ca PMB nu are cum sa incaseze atat de multi bani pe cat promite Firea. Iata si care sunt motivele invocate de Voiculescu.

"Haideti sa vedem de unde sustine Gabriela Firea ca vin banii. Mai intai, 1,086 miliarde lei sunt venituri nefiscale. Pe 2018 (Firea- n.red) a realizat 21% din ce si-a propus, la acest capitol. In 2019 a realizat 11% din ceea ce a promis (datele pentru acest an fiind inca partiale - n.red.). Si acum, deodata, ne bazam pe faptul ca vom avea toate aceste venituri (...)

Gabriela Firea si-a propus sa realizeze 1 miliard de lei din Vinieta Oxigen.

Acum vedem si care e scopul acestei viniete. Ea nu rezolva nici problema poluarii si nici pe cea a traficului din centru. Dar ia bani de la oamenii cei mai saraci, blocheaza accesul in centru. Si ii aduce Gabrielei Firea 1 miliard la buget

", a mai spus candidatul Plus la functia de primar general al Capitalei.

Vlad Voiculescu sustine ca nici din fonduri europene si nici din veniturile de capital PMB nu are cum sa incaseze atat de mult cat preconizeaza Gabriela Firea.

"Sunt estimate venituri de 479 - 480 milioane din sume primite de la UE. Dar PMB e un contra performer, la acest capitol. In 2018 a atras doar 34% din cat si-a propus, iar in 2019 a atras doar 8%. Adica de 12 ori mai putin decat a promis! Si acum ne spune ca va primi jumatate de miliard?!

Existau bani pentru transport in comun si termoficare. Erau 177 milioane de euro disponibili pentru tramvaie si 180 milioane de euro pentru termoficare. Si nu au fost atrasi nici in 2017, nici in 2018 si nici in 2019.

La veniturile din capital, avem estimari pentru 2020 de 564 de milioane de lei. Cum ne-am descurcat in anii trecuti? In decembrie 2018 avem venituri din astfel de surse de 9,7 milioane de lei. In septembrie 2019, veniturile erau de 6 milioane de lei (cifrele pentru 2019 nefiind inca finale - n.red.). Iar in 2020, de la aceste sume mici vom ajunge la 564 de milioane?

Cum?!? Va spune eu: fie se intampla o minune si companiile municipale incep sa plateasca dividende de sute de milioane de lei la PMB, fie Gabriela Firea va incepe sa vanda de prin casa. La fel ca un jucator de pacanele care nu se poate stapani, face promisiuni, cred ca ne pregateste vanzarea de lucruri de prin casa", a mai spus candidatul PLUS.

Voiculescu sustine ca nici cheltuielile nu sunt bine calibrate in bugetul pe 2020 al PMB.

"Jumatate din buget se duce, din nou, pe doua domenii in care nu s-a investit corespunzator.

Unul dintre ele este transportul in comun (banii se duc mai ales pe subventii, ca investiii aproape ioc!). Iar al doilea domeniu este termoficarea. Banii se vor duce pe subventie la energie termica. Banii bucurestenilor se duc in gauri negre din care iese abur.

Sanatate, invatamant protectia mediului? Sunt la 'si altele'.

Un exemplu: Mediul.

La ce tine de mediu, suntem undeva la 20% din executia bugetara. Doar atat s-a cheltuit. La primul capitol legat de masurile acestea, adica la combaterea poluarii, nu a fost implementat mai nimic. La Managementul deseurilor: nu a fost implementat mai nimic.

Nu vorbim despre ce a promis Firea si de impact si despre cat de bine a cheltuit banii. Voribm doar despre cat a reusit sa cheltuiasca, pur si simplu, in orice conditii, independent de eficienta.

Avem minciuna dupa minciuna si ajungem acum la o minciuna mare: 500 de milioane bugetate petru mediu in 2020.

In Sanatate, lucrurile sunt cam la fel. Miciuni mari, in 2017, in 2018 si minciuni la fel de mari in 2019. In 2020, minciuni un pic mai mari decat in 2019. Iarasi, nu vorbim despre cum se cheltuiesc banii, ci doar despre cat se cheltuieste efectiv, indiferent de impact", a mai precizat Voiculescu.

Acesta a spus ca i se pare nepotrivit ca proiectul de buget a fost publicat cu intarziere si doar in format pdf, tocmai pentru a fi mai greu de consultat. In opinia sa, administratia ar trebui sa fie mult mai transparenta. In context, Voiculescu a spus ca, daca va ajunge primar general al Capitalei, va publica toate contractele incheiate de PMB si va transparentiza administratia.