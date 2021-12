Vosganian: "Virusul Omicron nu citeste ziarele din Europa! Sarabanda aiuritoare continuă!"

Varujan Vosganian comenteaza pe pagina sa de Facebook ultimile date sosite din Africa de Sud in privinta variantei Omicron a virusului Covid. Informatiile sunt incurajatoare in ceea ce priveste gravitatea bolii care este in scadere, dar descurajatoare in privinta dictaturii sanitare impusa de la Bruxelles.

"Se pare că virusul Omicron din Africa de Sud (patria sa mamă), nu citește ziarele din Europa, căci este a opta zi consecutiv când numărul cazurilor de COVID continuă să scadă, de la 37.800 în 12 decembrie, la 9.450 ieri și la 8.500 azi. În acest timp și în mod paradoxal, în Europa agențiile de presă spun că, dimpotrivă, Omicron s-a transformat într-o 'adevărată furtună'. În consecință, adaugă producătorii de vaccinuri, nici măcar trei doze de vaccin nu vor mai fi suficiente pentru a lupta împotriva lui. Până una-alta, în România, care e mereu puțin în urmă, dar se străduiește, totuși să țină pasul, cei care până mai ieri erau vaccinați complet cu două doze vor deveni complet nevaccinați și nu vor mai primi certificatul verde fără cea de-a treia doză. Sarabanda aiuritoare a transformării omenirii într-o masă de manevră, supusă până la orbire și dependentă de injecții miraculoase, continuă."

Vosganian susține că a cercetat datele de până acum și din Marea Britanie, țara cea mai afectată de varianta Omicron, căutând să înțeleagă „argumentele teribilei campanii de inducere a spaimei în rândul europenilor". Fostul ministru a ajuns la patru concluzii.

"Iată concluziile mele care nu sunt medicale, ci statistice:

1. Creșterea din ultima vreme a cazurilor de infectare din Marea Britanie nu se datorează variantei Omicron. Din cele cca 1,3 milioane de cazuri noi de infectare din 1 decembrie și până acum, cele cauzate de varianta Omicron sunt în număr de doar 74 de mii, adică cca 5,7 %.

2. Numărul cazurilor de infectare zilnică cu varianta Omicron nu a înregistrat creșteri exponențiale, mai mult decât atât, au fost zile când numărul infectărilor zilnice cu Omicron a scăzut, uneori chiar destul de mult. Și asta în timp ce pe ansamblu, în mai puțin de două săptămâni numărul de infectări zilnice a crescut de la 50.000 la peste 100.000. Repet, asta nu s-a datorat variantei Omicron.

3. Procentul persoanelor spitalizate din varianta Omicron a fost de 0,26%. Din 74.000 de persoane, cele spitalizate au fost în număr de 195.

4. Procentul de supraviețuire în cazurile de infectare cu varianta Omicron a fost de 99,98%, adică din 74 de mii de cazuri totale de infectare au decedat 18.

Nu știm ce va fi de aici înainte. Eu nu sunt epidemiolog vizionar ca alți specialiști care împânzesc ecranele. Dar pe datele de până acum din Marea Britanie, țara europeană cea mai afectată de această nouă variantă Omicron, e greu de înțeles panica ce se induce în rândul populației. Și iarăși îmi amintesc de ceea ce spuneau adevărații specialiști, laureați ai Premiului Nobel, că vaccinarea în timpul epidemiei riscă să ducă la apariția unor mutații ale virusului", scrie Vosganian pe Facebook.