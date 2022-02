Vrei sa scapi de rabla din parcare? Afla unde poti sa o duci

Numarul autovehiculelor vechi de pe teritoriul Romaniei este unul foarte mare. Daca unele dintre acestea inca mai circula pe drumurile publice, desi nu mai prezinta siguranta, o parte dintre acestea sunt parasite in parcarile dintre blocuri, care si asa sunt supraaglomerate.

De aceea, statul roman a creat, in urma cu cativa ani, un program care vine sa ii ajute pe cei care doresc sa isi schimbe vechea masina cu una noua. Programul Rabla, care este deja foarte cunoscut, ofera un voucher, a carui valoare a ajuns la 7.500 lei, in schimbul masinilor mai vechi de 8 ani care au fost radiate, si pe care oamenii le pot folosi la cumpararea unui autoturism nou.

Cum se radiaza o masina?

Radierea unui autovehicul presupune stergerea acestuia din registrele autoritatilor cauza fiind schimbarea proprietarului ori scoaterea acestuia din circulatie, definitiv. Radierea se realizeaza in doua etape: radierea fiscala si radierea din circulatie.

In cazul in care o persoana nu mai circula cu un autovehicul si intentioneaza sa il scoata definitiv din circulatie, nu trebuie sa mai plateasca nici un fel de taxe pentru acesta. Prin urmare, proprietarul trebuie sa obtina, mai intai, radierea fiscala, de la Directia de Taxe si Impozite Locale, care va elibera un certificat de atestare fiscala.

Abia dupa obtinerea radierii fiscale, se poate trece la etapa urmatoare, aceea de radiere din circulatie. Pe baza unui dosar realizat din mai multe acte, printre care si certificatul de atestare fiscala, care este depus la Serviciul Public Comunitar Directia Permise si Inmatriculari Auto (DRPCIV), se poate obtine si radierea din circulatie a masinii.

Unde poate fi dusa masina radiata?

Odata ce masina este radiata, aceasta trebuie dezmembrata sau distrusa. Daca in cazul in care oamenii aleg sa o dezmembreze, acestia au la indemana multe centre de dezmembrari auto, in cazul in care componentele autovehiculului nu mai pot fi refolosite, acesta trebuie sa fie distrus.

Prin urmare, in aceasta situatie, oamenii pot duce autovehiculul radiat fie la REMAT, fie la un centru de colectare, care pe langa deseurile feroase si neferoase, primesc si autovehicule.

Pentru dezmembrarea masinii radiate, proprietarul este nevoit sa mai intocmeasca o serie de acte, pe cand in cazul distrugerii acestuia, procedura este una mult mai simpla. Centrul de colectare va elibera un certificat de distrugere, in baza caruia se atesta ca masina respectiva nu mai exista si nu va mai putea fi folosita.

In cazul in care oamenii intentioneaza sa beneficieze de programul Rabla, acestia trebuie, mai intai, sa se inscrie in program si sa demareze procedurile de achizitie a unui autovehicul nou. De asemenea, in termen de 30 de zile, acestia trebuie sa depuna certificatul de distrugere la dosarul pe care il duce dealer-ului auto, pentru a demonstra ca a scapat de o masina veche pentru a-i face loc uneia noi.

Acest program national urmareste doua obiective, unul este acela de a innoi parcul auto din Romania, iar cel de-al doilea este de a reduce poluarea, cu ajutorul masinilor noi, care au un grad de poluare mult mai mic decat celelalte.