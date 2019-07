Zeci de persoane prinse cu droguri la Electric Castle

Efectivele din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile "Stefan Cicio-Pop" Cluj-Napoca avand in sprijin efective din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Targu-Mures cu un total de peste 760 de jandarmi pe intreaga durata a festivalului Electric Castle , au constatat un numar de 29 de infractiuni.

Dintre acestea 27 au fost pentru detinere ilegala de substante interzise in conformitate cu prevederile Legii 143/2000, o infractiune de furt si una de distrugere. Un numar de 19 sanctiuni contraventionale au fost aplicate la Legea nr.61/1991 republicata pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.

Politistii au luat masuri ferme pentru a mentine un climat de siguranta atat in incinta festivalului, cat si in proximitatea acestuia. Participantii la festival au fost intampinati de politisti de prevenire cu recomandari, sfaturi si experimente menite sa ajute la raspandirea gradului de constientizare cu privire la efectele nocive ale consumului de substante interzise si alcool.

In cele 5 zile de festival, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj si cei din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate au constatat 54 de fapte penale. 51 dintre acestea vizeaza incalcari ale Legii 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri.

Pe linie contraventionala, politistii au constatat 107 abateri de la legislatia in vigoare. Dintre acestea, 81 au fost aplicate pentru incalcari ale legislatiei rutiere in conformitate cu prevederile O.U.G. 195/2002, celelalte fiind aplicate pentru incalcari ale legislatiei privind comertul, ordinea si linistea publica s.a. De asemenea, ca masuri complementare, au fost retinute 16 permise de conducere si 9 certificate de inmatriculare.

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Avram Iancu" al judetului Cluj a monitorizat tipurile de risc aflate in domeniul de competenta pe timpul desfasurarii festivalului de muzica si a asigurat raspunsul operativ in cazul situatiilor de urgenta. Astfel, in cele cinci zile ale festivalului, personalul ISU si SMURD Cluj a acordat prim ajutor calificat si asistenta medicala de urgenta unui numar de 868 de persoane, din care 12 persoane au fost transportate la unitatile spitalicesti.

Comparativ cu editia 2018 a festivalului, numarul solicitarilor medicale a inregistrat o crestere de 27%. Pe linia situatiilor de urgenta nu au fost inregistrate evenimente deosebite, iar aspectele constatate de inspectorii de prevenire, ca urmare a controalelor specifice efectuate, atat in perimetrul festivalului, cat si in zonele adiacente, au fost remediate pe loc.