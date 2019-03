Donald Trump opreste la sol toate avioanele Boeing 737 MAX 8 si MAX 9

Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca toate avioanele Boeing 737 MAX 8 si MAX 9 vor fi oprite la sol in SUA, dupa ce un astfel de avion al companiei Ethiopian Airlines s-a prabusit duminica, provocand moartea a 157 de oameni.

"Vom decreta de urgenta interzicerea tuturor zborurilor (de avioane Boeing) 737 MX 8 si 737 MAX 9", a declarat Trump de la Casa Alba. "Securitatea americanilor, si a tuturor pasagerilor, este prioritatea noastra absoluta", a adaugat el.

Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei (EASA) a decis, marti, suspendarea tuturor zborurilor in Europa cu avioane Boeing 737 MAX, in urma tragediei aviatice produse duminica in Etiopia. Intr-un comunicat emis de EASA se mentioneaza ca aceasta ''masura de precautie'' se aplica de marti incepand cu ora 19:00 GMT si vizeaza ambele modele de Boeing 737 MAX date pana in prezent in exploatare, respectiv MAX 8 si MAX 9.

Decizia a survenit dupa ce autoritatile aeronautice din Regatul Unit, Franta, Irlanda, Austria, Olanda, Italia, Belgia si Norvegia au suspendat accesul acestui tip de avion in spatiul aerian al acestor tari.

Un aparat Boeing 737 MAX 8 al companiei Ethiopian Airlines, cu 157 de persoane la bord, s-a prabusit duminica la sud-est de Addis Abeba la scurt timp dupa decolare, la patru luni dupa un accident similar al unui avion de acelasi tip al companiei Lion Air in Indonezia soldat cu 189 de morti, in urma ambelor catastrofe neexistand supravietuitori.

Dupa prabusirea avionului etiopian, mai multe tari, printre care China, Indonezia, Singapore, Oman, Coreea de Sud si Mongolia au dispus suspendarea zborurilor cu avioane Boeing 737 MAX, la fel procedand si numeroase companii aeriene, printre ele fiind Ethiopian Airlines, Cayman Airways, Gol, Aeromexico, Comair si Aerolineas Argentinas.