Halep se califică în optimile de finală de la Miami. Românca este din nou optimistă: „Am șanse să revin pe primul loc WTA"

Simona Halep s-a calificat, duminică, în „optimile" turneului de la Miami, după ce a trecut de slovena Polona Hercog, scor 5-7, 7-6(1), 6-2.

Simona Halep (locul 3 WTA) a avut un meci foarte complicat împotriva slovenei Polona Hercog (93 WTA) în turul al 3-lea al turneului de la Miami. Românca a câștigat în trei seturi, scor 5-7, 7-6(1), 6-2, după ce a pierdut primul act și s-a impus în cel de-al doilea la tie-break. În decisiv, Simona a fost peste adversara ei și n-a mai avut mari emoții. În „optimi", Halep se va afla față în față cu Venus Williams.

„A fost un meci deosebit de greu, care a durat aproape trei ore. Ea a jucat incredibil. Sunt fericită că am alergat timp de trei ore și am rezistat. Încet-încet îmi găsesc ritmul. Am încredere că voi câștiga fiecare meci. Dacă voi continua așa, am șanse să revin pe primul loc WTA. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin", a spus Halep la final.