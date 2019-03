Cristina Tarcea, președintele Înaltei Curți, a avut o declaratie care a lasat bouche-bee opinia publica, referitoare la CEDO. Aceeasi Tarcea este si cea care a dezvaluit cu putina vreme in urma despre o intalnire de taina, pe intuneric, cu Valer Dorneanu, dupa care ar fi plecat de acolo cu paltonul presedintelui Curtii Constitutionale.

Declaratia facuta de Cristina Tarcea in cadrul emisiunii Legile Puterii, de la Realitatea TV, moderata de Denise Rifai: "Eu pot să vă spun că, din păcate, România întotdeauna s-a cam pripit atunci când a trebuit să-și asume niște obligații internaționale. Și am să vă dau exemplul care mie îmi este cel mai apropiat și de suflet, și de activitate - ratificarea Convenției pentru Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale. Am ratificat-o de dragul de a intra cât mai repede în cadrul Consiliului Europei, nu am făcut niciun fel de studiu de compatibilitate, nu am văzut în ce măsură legislația noastră poate să facă față tuturor garanțiilor și exigențelor Convenției, și ne-am trezit cu un val de condamnări care nu se mai termină nici acum."

Oare Cristina Tarcea nu stie ca, de pilda, Convenția Europeană a Drepturilor Omului datează din 1950, adică de acum aproape 70 de ani. România a aderat la CEDO din 1994, adică de 25 de ani. Din Convenție fac parte 47 de țări, inclusiv Turcia, Rusia, Ucraina, Moldova, Georgia, Armenia și Azerbaijan. Singura absență notabilă din Europa este Belarus. România are cele mai multe condamnări după Rusia și Turcia, în număr absolut. Raportat la populație, suntem peste. Raportat exclusiv la țările UE, suntem „campioni" din toate punctele de vedere. Constituția României este construită în jurul acelorași valori care au stat și la baza Convenției iar legislația, așa bună sau proastă cum este, e aliniată cerințelor că altfel nu puteam fi membri. Curtea verifică în principal dacă a fost barem respectată. Înalta Curte, condusă chiar de d-na Cristina Tarcea, este ultimul filtru posibil pentru cazurile care ajung apoi la CEDO. Dacă ar da decizii juste, majoritatea condamnărilor dispuse față de România n-ar mai exista.

Referitor la aceste considerente, avocatul Florin Durgheu a dat o declaratie in exclusivitate pentru Ziuanews: "Declarația d-nei Cristina Tarcea, Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție este, pe cât de șocantă, pe atât de sinceră. Este șocantă pentru că a creat un seism de mare magnitudine, nu doar în rândul practicienilor dreptului, ci și în rândul opiniei publice. Magnitudinea seismului a fost amplificată de „înălțimea" de la care a fost „scăpat porumbelul": de la nivelul Președintelui celui mai important for al justiției din România! Auzind această declarație, persoanele care au fost condamnate definitiv printr-o decizie a Î.C.C.J., în urma unui proces în care, în ultima fază procesuală, Instanța Supremă a respins toate probele relevante solicitate de inculpat cu scopul dovedirii nevinovăției sale, au explicația clară a motivelor pentru care nu au avut parte de un proces echitabil: chiar Președintele Î.C.C.J. consideră drepturile fundamentale ale omului, inclusiv dreptul la un proces echitabil, un moft! Auzind această declarație, persoanele care au apelul în derulare acum la Î.C.C.J., au de ce fi înspăimântate, din moment ce ditamai Președinta Î.C.C.J. afirmă, cu subiect și predicat faptul că, Ratificarea de către România la data de 20 iunie 1994 a Convenției Europene a Drepturilor Omului a fost o greșeală, fiind o măsură pripită, deși țările civilizate au aderat cu mult înainte la Convenția elaborată în cadrul Consiliului Europei și semnată la Roma, la 4 noiembrie 1950! Din declarația dată cu atâta nonșalanță de Președinta Î.C.C.J. putem trage concluzia potrivit căreia, în opinia Domniei Sale, nici în anul de grație 2019 România nu trebuia să ratifice această Convenție ... Declarația d-nei Cristina Tarcea este sinceră deoarece relevă crezul Domniei Sale referitor la respectarea drepturilor omului în general, și a dreptului la un proces echitabil, în special. Observând ce se întâmpla acum la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție se poate trage concluzia că, în cadrul acestei instituții, dispozițiile legale și deciziile Curții Constituționale au o valoare juridică inferioară crezului d-nei Cristina Tarcea.", afirma Florin Durgheu.