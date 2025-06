Operațiune extrem de spectaculoasă în celebrul serviciu secret MI6: Scenariu de film pentru a identifica un spion al Rusiei

Şefii serviciilor secrete britanice au fost nevoiţi să lanseze una dintre cele mai delicate şi riscante anchete de după Războiul Rece, din cauza temerilor că un ofiţer superior al serviciului de informaţii externe, MI6, era agent dublu al Rusiei, relatează The Guardian.

Vânătoarea extinsă a presupusului spion, numită Operaţiunea Wedlock, a fost condusă de agenţia soră a MI6, MI5, care a mobilizat o echipă de până la 35 de agenţi, care au călătorit în întreaga lume. Potrivit informaţiilor obţinute de The Guardian, o echipă întreagă de supraveghere a fost trimisă în Orientul Mijlociu timp de mai mult de o săptămână, unde ofiţerii au fost cazaţi într-o casă conspirativă a CIA. Se pare că această deplasare a fost deosebit de periculoasă, deoarece agenţii au călătorit în ţara respectivă fără ştirea guvernului acesteia, ceea ce ar fi fost ilegal în conformitate cu dreptul internaţional.

Într-o formă sau alta, căutările au durat până la 20 de ani, dar MI5 nu a putut stabili dacă serviciile secrete britanice aveau o cârtiţă, ceea ce ridică posibilitatea ca un agent care a spionat pentru Rusia să fi scăpat. „Credeam că avem de-a face cu un alt Philby", a declarat o sursă, referindu-se la Kim Philby, celebrul agent dublu din MI6 care făcea parte dintr-un grup de britanici recrutaţi de Uniunea Sovietică, cunoscut sub numele de reţeaua de spionaj Cambridge. Serviciul de informaţii MI6 este agenţia de spionaj britanică responsabilă de colectarea informaţiilor din străinătate şi de gestionarea agenţilor. MI5, serviciul de securitate, este agenţia de informaţii interne care evaluează ameninţările la adresa securităţii naţionale a Marii Britanii.

Ancheta MI5 a început în anii 1990 şi se pare că a continuat până cel puţin în 2015. Atunci, ofiţerul vizat de echipa Wedlock a părăsit MI6, care avea la acea vreme 2.500 de angajaţi. Informaţia despre presupusul spion a venit de la CIA, agenţia de spionaj din SUA, care era convinsă că un oficial britanic din serviciile secrete, care lucra la Londra, transmitea secrete Rusiei. La un moment dat, când ancheta era în curs de desfăşurare, serviciul secret rus, FSB, era condus de Vladimir Putin. Operaţiunea a început la mijlocul anilor 1990, după ce CIA şi-a informat omologii din serviciile secrete britanice cu privire la îngrijorările sale.

O carte recent publicată, „The Spy in the Archive: How One Man Tried to Kill the KGB" (Spionul din Arhivă: Cum a încercat un singur om să omoare KGB-ul), scrisă de fostul corespondent pe teme de securitate al BBC Gordon Corera, face referire la acest episod. Cartea spune că CIA era îngrijorată că un ofiţer MI6 fusese „recrutat de Moscova", dar că nu era clar cine era acesta. The Guardian a descoperit că Marea Britanie l-ar fi identificat în cele din urmă pe presupusul spion, iar o echipă de specialişti MI5 a fost însărcinată să-l urmărească. Echipa nu a operat din sediul obişnuit al MI5. Sensibilitatea operaţiunii era atât de mare, încât ofiţerul care conducea filajul a fost informat despre operaţiune într-o biserică, potrivit unei surse.

Unora dintre cei aleşi să participe la operaţiune li s-a spus iniţial că vor participa la un exerciţiu de antrenament şi li s-au comunicat termenii de referinţă abia când s-au aflat în afara Thames House, sediul MI5. Echipa de supraveghere Wedlock avea sediul într-o clădire din Wandsworth, în sudul Londrei, aproape de clădirea MI6 de pe malul râului, în Vauxhall. Ofiţerii operau acolo sub acoperirea unei firme false de securitate. La acea vreme, echipa a fost informată că ţinta ocupa o funcţie importantă în cadrul MI6 şi avea acces la o gamă largă de materiale extrem de sensibile.

Echipa de operaţiuni tehnice a MI5, cunoscută atunci sub numele de A1, a pătruns în secret în casa ofiţerului MI6 şi a instalat dispozitive de ascultare şi video. Imaginile erau transmise în direct către o cameră de operaţiuni. O maşină a MI5 din faţa casei sale era echipată cu o cameră ascunsă într-o cutie de şerveţele, a declarat o sursă. Supravegherea intensă a evidenţiat unele comportamente care au trezit îngrijorare, dar acestea nu aveau legătură cu spionajul, potrivit The Guardian. În cursul operaţiunii, echipele de supraveghere i-au urmărit mişcările în străinătate, urmărindu-l în oraşe din Europa, Asia şi Orientul Mijlociu, o mişcare foarte riscantă, deoarece echipa opera în afara jurisdicţiei MI5.

The Guardian a aflat că echipa a fost trimisă într-o ţară având paşapoarte reale sub nume false, iar agenţii au fost avertizaţi că, dacă vor fi reţinuţi din orice motiv, vor fi pe cont propriu. „Nu vă putem ajuta", li s-a spus. Dar preocuparea cu privire la presupusul spion era atât de mare, încât şefii serviciilor de informaţii au considerat că nu au altă opţiune. Potrivit unei surse, existau suspiciuni că bărbatul supravegheat nu lucra singur. Alte două persoane, tot din Londra, îl ajutau.

Sursa The Guardian a declarat că operaţiunea Wedlock a fost „extrem de neobişnuită, cea mai lungă din istoria recentă şi probabil cea mai costisitoare". Faptul că o agenţie de informaţii britanică spiona efectiv o altă agenţie britanică era extraordinar, a subliniat sursa. „MI5 nu a obţinut niciodată dovada concludentă pe care o căuta", a adăugat aceasta. În aceste condiţii, sursa a atras însă atenţia că, dacă nu a fost reperată respectiva persoană, atunci MI6 „are încă un spion de găsit". Una dintre preocupările celor care au lucrat la operaţiune era că ţinta, el însuşi un specialist, ar fi putut să-şi dea seama că era supravegheat.