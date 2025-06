SEISM 2025: Câți oameni ar muri la un cutremur foarte mare în România. Raed Arafat a făcut un exercitiu pentru cel mai negru scenariu

Exerciţiul SEISM 2025 a angrenat forţe impresionante din ţară şi din străinătate, în vederea gestionării cât mai bune a unui posibil cutremur major în România. Şeful DSU, Raed Arafat,a explicat că în câteva săptămâni vor veni concluziile, după evaluarea mai multor experţi internaţionali.

Mai trebuie făcuţi paşi importanţi pentru o mai bună armonizare între toate instituţiile, dar şi pentru eliminarea birocraţiei când vine vorba de luarea deciziilor de către autorităţi în cazul unei catastrofe. Şeful DSU a explicat că exerciţiul a vizat pregătirea pentru un număr mare de victime, estimarea din scenariu fiind de 20.000 de victime, dintre care 4.000 de decese, în contextul unui posibil cutremur de 7.3 pe Richter. Evacuarea unei unităţi sanitare într-un astfel de context ar putea dura între 8 şi 12 ore, conform unor estimări, din cauza mai multor elemente, precum starea pacienţilor internaţi şi numărul de forţe care pot fi fizic angrenate în evacuarea lor.

Exerciţiul SEISM 2025 a avut loc în perioada 21-25 iunie. "Noi ştim sigur că, dacă o să avem un cutremur major în Bucureşti şi clădirile nu sunt consolidate (...), că o să avem un număr mare de victime, asta e clar, noi ne pregătim în această direcţie"

"Astfel de exerciţiu, cu implicare în urgenţele civile, nu vorbim de exerciţii militare, ci vorbim de un exerciţiu civil care e destinat tuturor aspectelor protecţiei civile, în care intră o criză în alta, adică ai cutremurul şi după apare problema radio-nucleară, într-adevăr este o premieră şi este cel mai mare ca număr de participanţi şi ca număr de zile în care s-a desfăşurat exerciţiul", a arătat dr. Raed Arafat.

"Exerciţiul a inclus aproape toate instituţiile, a inclus toate structurile Ministerului Afacerilor Interne, a inclus forţe din partea Ministerului Apărării, bineînţeles de la Ministerul Sănătăţii, deci colegi care au venit de la unităţile de primiri urgenţe, de la serviciile de ambulanţă, voluntari, ONG-uri şi echipe străine care au venit din mai multe ţări, am avut şase echipe de intervenţie care au venit, fie au fost parte cu noi, din echipele noastre, fie cu echipamentele lor, cum e Ucraina, care a venit cu un avion medical, cu un elicopter şi cu un număr de maşini de intervenţie. CNCAN-ul, Centrala Nucleară, toţi cei care s-au implicat, pe lângă instituţiile şi ministerele care au stat în centrele de coordonare. La nivel national, la CNCCI unde am avut toate structurile prezente, toate ministerele implicate prezente, toate ministerele care pot fi impactate de cutremur, prezente. Şi bineînţeles, la nivelul centrelor judeţene unde au fost reprezentanţii judeţeni ai instituţiilor respective", a explicat el.

Scenariul exerciţiului a prevăzut peste 20.000 de victime, dintre care 4.000 de persoane decedate.

"Numărul de victime a fost calculat de colegii noştri estimativ, dar nu înseamnă că asta se va întâmpla. La cutremur noi nu ştim când, la ce oră, cum va fi, pentru că un cutremur care va fi noaptea este o chestie, un cutremur care va fi în timpul week-endului este altă chestie, un cutremur care se întâmplă în perioada concediilor este altceva, deci cifrele se schimbă. Problema este că noi ştim sigur că, dacă o să avem un cutremur major în Bucureşti şi clădirile nu sunt consolidate şi nu sunt fie demolate şi reconstruite, mai ales clădirile care sunt cunoscute ca fiind sub un risc seismic major, că o să avem un număr mare de victime, asta e clar, noi ne pregătim în această direcţie şi la acest sens", a subliniat dr. Raed Arafat.

Primele concluzii în ţară, înainte de a veni un raport complex realizat pe baza concluziilor mai multor evaluatori internaţionali care au fost prezenţi în România pe durata exerciţiului SEISM 2025. Şeful DSU spune că pregătirile vor continua şi în perioada următoare, că este nevoie ca armonizarea între diferitele instituţii ale statului să fie mai bună şi că se va lucra şi la acest capitol. În plus, este nevoie ca birocraţia să fie eliminată atunci când vine vorba de luarea unor decizii rapide, în caz de forţă majoră

"Oamenii care au intervenit au făcut tot posibilul să iasă lucrurile bine, cei care au lucrat pe exerciţiu, la fel. Oamenii care veneau la intervenţii nu ştiau despre ce e vorba şi ce vor întâlni la faţa locului, aşa că noi am reuşit să evaluăm multe şi cei care au mai fost, pentru că au fost 32 de evaluatori din 12 ţări plus UE, plus NATO, şi din SUA. Iar toate aceste evaluări, o să ne vină concluziile lor şi va dura poate câteva săptămâni până vom avea toate evaluările puse în faţa noastră ca să putem să întocmim raportul final al exerciţiului cu toate lecţiile identificate", a afirmat Arafat.

Raed Arafat: Trebuie să reducem birocraţia în deciziile de urgenţă şi să fim siguri că deciziile în situaţiile de urgenţă pot fi luate foarte rapid fie de premier, fie de un ministru, fie de DSU

"Însă cert este că mai avem mult să ne pregătim. Să ne armonizăm, la toate nivelurile, trebuie să se pregătească lumea mai bine. Trebuie să exersăm mai mult, de data asta am făcut un exerciţiu masiv, major, acum în următoarea etapă trebuie să trecem la exerciţii mai mici, pe tematica unde considerăm că trebuie să îmbunătăţim răspunsul sau coordonarea. Corelarea între instituţii trebuie încă întărită. Sunt mai multe aspecte care încă vom veni cu ele de la acest exerciţiu. Vor fi propuneri de modificări legislative, cu certitudine, pentru că, aşa cum a zis şi domnul ministru Predoiu, în funcţia care era atunci de prim-ministru interimar, când a participat la şedinţa Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, că trebuie să reducem birocraţia în deciziile de urgenţă şi să fim siguri că deciziile în situaţiile de urgenţă pot fi luate foarte rapid fie de premier, fie de un ministru, fie de DSU, să nu aşteptăm după un şir de avizări, de aprobări, de diferite proceduri care să ducă la întârzierea reacţiei", a precizat şeful DSU.

Ce trebuie să înţeleagă oamenii: că ei sunt parte din soluţie şi primii care trebuie să intervină, în măsura în care se poate, pentru a-şi ajuta apropiaţii, până ajung salvatorii. Populaţia trebuie să se informeze legat de cum trebuie să procedeze în cazul unui cutremur sau altui tip de catastrofă, unul dintre site-urile utile fiind fiipregatit.ro.

"Populaţia trebuie să înţeleagă de la început că este parte din soluţie, că ei sunt primii care intervin acolo unde sunt vecinii lor, membrii lor de familie. Noi i-am sfătuit întotdeauna să intre pe site-urile noastre unde sunt foarte multe informaţii, de exemplul portalul Fiipregătit.ro. Dacă intri, vei vedea toate sfaturile pentru cutremur înainte, în timp şi după. Dar asta nu înseamnă că înainte să citeşti şi în timp cât suntem în cutremur, toate trebuie citite acum, trebuie să ştii cum faci înainte să apară cutremurul, cum te pregăteşti, după care cum trebuie să te comporţi în timpul cutremurului şi care sunt măsurile imediate după cutremur", a arătat Arafat.

Unde se vor întâlni oamenii după catastrofă. Vor fi locuri clar stabilite de întâlnire după un astfel de eveniment precum un cutremur major şi a fost testat inclusiv acest aspect, spune şeful DSU. Toate informaţiile, inclusiv legate de acest aspect vor ajunge la populaţie prin diferite mijloace de comunicare

"A fost testat acest aspect, da, anunţarea punctelor de întâlnire, multe lucruri au fost testate în exerciţiu, care nu au fost vizibile. Inclusiv am avut de la MDRAP, am avut ingineri de la Institutul de Stat în Construcţii, am avut permanent reprezentanţi cu noi în centrul de conducere, s-au făcut foarte multe acţiuni inclusiv fără să fie pe teren, dar s-au simulat lucruri în timpul exerciţiului şi în paralel teoretice, s-au făcut calcule, s-au evacuat spitale, calcule de evacuare, câte maşini, cât ne trebuie, cât timp ia şi aşa mai departe, ca să ştim ce ne aşteaptă", a explicat Raed Arafat.

În cât timp poate fi evacuat un spital în caz de cutremur major. Ce arată estimările făcute de specialişti şi de ce durata poate fi una mare, de mai multe ore

"Gândiţi-vă că evacuarea unui spital de 400 de paturi, dacă ai în el să zicem 150 de pacienţi imobilizaţi, de la Ortopedie, de la altele, care nu pot să meargă singuri, mai ai câţiva pacienţi intubaţi, ventilaţi în pat, care nu pot să fie ridicaţi, pacienţii de la Neurologie, plus într-un cutremur resursele nu sunt din abundenţă, resursele sunt limitate, pentru că se distribuie peste tot, îţi trebuie, poate, pentru evacuarea unui spital cu 400 de persoane, între autocare, ambulanţe, ambulanţe cu multiple victime cu tot, îţi trebuie o cantitate mare ca să evacuezi în timp scurt şi cel mai probabil dacă nu vei putea să faci treaba asta acest lucru va dura ore.

Una dintre exemplificările care s-au făcut luând în considerare contextul, a durat evacuarea unui spital de 400 de paturi în jur de 8-12 ore aproximativ până l-au evacuat, pe hârtie, bineînţeles. În situaţiile de urgenţă depinde ce resurse avem, vom avea maşini din toată ţara, o să fie echipaje, dar vor veni la rând, o să vină unele dintre ele mai devreme, altele mai târziu. Depinde de cât de repede trebuie să începi misiunea de evacuare, astea sunt aspectele care trebuie înţelese", a precizat şeful DSU.

Ce se va întâmpla în perioada următoare, după exerciţiul SEISM 2025. Care este mesajul şefului DSU pentru oameni, după ce au văzut desfăşurarea celui mai mare exerciţiu de acest tip din sud-estul Europei

"Vor fi diferite tipuri de exerciţii, de exemplu recent a fost un exerciţiu în Suceava, chiar după exerciţiul mare, a fost un exerciţiu mai tematic în Suceava, au fost şi colegi de la DSU acolo, deci aceste lucruri vor continua, exerciţii nu numai la nivelul IGSU-ului, şi al tuturor structurilor aflate în coordonarea noastră. Mesajul meu pentru oameni este să înţeleagă şi să aibă încredere că aceste lucruri se fac pentru binele lor, nu sunt demonstraţii, nu sunt show-uri, sunt exerciţii care aduc echipele noastre la un alt nivel. Aşa că orice om, dacă vede că statul face acest lucru, trebuie să spună: foarte bine că se face, că este pentru noi, deci este un lucru extrem de important să exersezi şi să te pregăteşti", a declarat şeful DSU, dr. Raed Arafat.