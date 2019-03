Baietel de 6 ani, obligat de vecin sa intretina relatii intime. Iata cum a iesit la iveala intreaga poveste de groaza

Un tanar in varsta de 27 de ani din Iasi a pus pe ganduri o comunitate intreaga dupa ce a fost acuzat de agresiune sexuala. Marius Costel Zabulica, de loc din comuna ieseana Miroslava, a fost retinut vineri pentru 24 de ore, pentru agresiune sexuala.

In urma cu cateva zile, politistii ieseni au fost sesizati de catre familia unui baietel de 6 ani, cu privire la faptul ca micutul a fost victima unei agresiuni sexuale. Povestea incepe undeva pe data de 15 martie, cand minorul, a carui identitate o vom proteja, a fost lasat in grija vecinului sau, Zabulica, pentru cateva ore. Cand parintii micutului au venit sa-l ia, acesta a povestit prin ce a trecut. Imediat, mama lui a sunat la Politie si a cerut ajutor. Oamenii legii au deschis atunci un dosar penal si au facut cercetari.

"Minorul a fost lasat in grija unui vecin. Acesta, prin constrangere, l-a determinat sa intretina un raport sexual anal", a precizat o sursa din cadrul anchetei. Copilul a fost luat de autoritati si dus la o unitate medicala pentru a fi expertizat. In urma examinarii facute de medici, s-a stabilit ca minorul a fost intr-adevar victima, dar cu toate acestea, pe corpul sau nu au fost gasite urme de violenta.

Scenele oribile s-au petrecut in satul Vorovesti, din comuna Miroslava. Politistii l-au identificat pe Zabulica si l-au audiat. In urma probatoriul administrat, oamenii legii au decis sa-l retina pentru 24 de ore. Ulterior, sambata, tanarul a fost prezentat in fata judecatorilor, iar acestia au decis sa-l trimita in spatele gratiilor pentru 30 de zile.

Intreaga comunitate este socata. Vecinii au precizat ca nu au mai auzit de o asemenea grozavie. Cu toate acestea, agresiunile sexuale ce au ca victime minori sunt destul de des intalnite la Iasi.

In urma cu doua luni, o fetita in varsta de 10 ani a trecut prin clipe de cosmar dupa ce concubinul mamei ei a agresat-o sexual. Povestea pare desprinsa dintr-un adevarat film de groaza. Poate ca niciodata nu s-ar fi aflat de ororile prin care a trecut fetita daca nu si-ar fi facut curaj sa povesteasca totul. Totul a inceput pe la mijlocul lunii ianuarie. Atunci, micuta a trecut prin prima experienta traumatizanta. In timp ce se afla pe pat, concubinul mamei ei a venit la ea si a sarutat-o pe buze si pe piept. Socata de intamplare, micuta nu a povestit nimic. Ca in orice familie dezorganizata, lucrurile nu au mers spre bine.

Pe data de 31 ianuarie, mama fetei s-a certat cu concubinul ei si a decis sa plece de acasa, impreuna cu minora agresata si cu fratii mai mici ai acesteia. A plecat la niste rude, insa copila de 10 ani a fost trimisa in seara de 1 februarie, de catre mama ei, la locuinta concubinului, dupa niste lucruri. Atunci, Vasile Cornel Iovu a determinat-o pe fetita sa-l atinga in zona genitala. Intr-un final, copila a reusit sa scape din mainile barbatului, iar cand a ajuns la mama ei, a povestit tot ce s-a intamplat.

"Minora i-a povestit mamei sale prin ce a trecut. Prima data a fost agresata la mijlocul lunii ianuarie, iar a doua oara in seara zilei de 1 februarie. Ulterior, femeia a anuntat Politia", a precizat o sursa din cadrul anchetei. Si acest individ se afla acum in spatele gratiilor.