Caz medical extrem de rar! O fetita s-a nascut cu sora ei geamana in propriul pantec

Itzamara, venita pe lume in data de 22 februarie, prezenta o malformatie foarte rar intalnita. De la primul caz, descris in 1808, medicii au mai avut putine ocazii pentru a studia ceea ce in termeni medicali se numeste "Fetus in fetu". Mai precis, copila avea in pantec embrionul bebelusului geaman.

Medicii au bagat-o imediat in sala de operatie, pentru a extirpa trupul de 45 de milimetri si 14 grame din interiorul ei, iar interventia a fost un succes. Mama copilei, Monica Vega, a declarat ca specialistii au detectat ca ceva este in neregula in luna a saptea a sarcinii. Potrivit The Sun, care citeaza Los Informantes, in pantecul micutei crestea chiar sora ei, care avea totusi cordon ombilical si membre, insa nu dezvoltase creier si nu-i batea inima.

Doctorul Miguel Parra a declarat ca crede ca este primul caz de acest gen detectat din timpul sarcinii. "Nu am auzit de asa ceva in toata viata mea. Nu ma asteptam ca asa ceva sa se intample", a precizat el. Medicii au decis ca femeia sa nasca in saptamana 37, pentru ca fetusul cu malformatii sa nu mai creasca si sa afecteze copilul cu sanse la viata. Micuta a fost internata, dupa operatie, si se afla acum in afara oricarui pericol.

Un astfel de caz are loc la circa 200.000 de sarcini si numai daca embrionii se divid dupa cea de-a doua saptamana, situatie in care bebelusii se nasc lipiti unul de celalalt. In aceasta speta, specialistii au stabilit ca cei doi embrioni s-au despartit in cea de-a 17-a zi.