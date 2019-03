Ce au decis medicii in privinta lui Mihai Tudose

Mihai Tudose a fost operat dupa ce a suferit un infarct extins. Mihai Tudose a primit recomandari nu tocmai placute de la medici dupa infarctul suferit. Fostul premier va trebui sa renunte la viciile lui, respectiv consumul de cafea si fumatul.

Dupa mai multe zile de supraveghere, medicii i-au spus sa se pregateasca, astazi, de externare, insa va trebui sa aiba o viata mai ordonata pentru a se reface si a evita alte probleme. Mihai Tudose a recunoscut ca a fost intr-o situatie limita. "Am trecut pe langa moarte. Am avut si noroc si o echipa de medici extraordinari. Nu a fost niciun tunel cu flori, nu erau nici lumini, nu au venit brusc peste mine toate amintirile, pur si simplu s-a stins lumina! Mi-am revenit in salvare. In timpul angiogramei am fost constient", a declarat Mihai Tudose.