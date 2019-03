Ce se va intampla miercuri, la 23.58? Echinoctiul de primavara 2019

Echinoctiul de primavara 2019. Fenomenul are loc in timpul zilei de miercuri, la ora 23:58. Odata cu echinoctiul de primavara in emisfera de nord incepe primavara din punct de vedere astronomic si dureaza aproximativ 92 de zile.

Miercuri, 20 martie, ora 23.58, este momentul echinoctiului de primavara, care marcheaza inceputul primaverii astronomice, potrivit Observatorului Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" din Bucuresti. Este momentul in care Soarele, in miscarea sa aparenta anuala, trece prin punctul de intersectie al eclipticii cu ecuatorul ceresc, ziua fiind egala cu noaptea in orice loc de pe Pamant. Exista doua astfel de fenomene: echinoctiul de primavara si echinoctiul de toamna. Cele doua puncte de pe ecliptica, in care se afla Soarele in momentul echinoctiului, se numesc puncte echinoctiale, fiind denumite punctul vernal si, respectiv, punctul autumnal. Astfel, in acelasi moment, in emisfera sudica se produce echinoctiul de toamna. In emisfera sudica a Pamantului, fenomenul este invers, acest moment marcand inceputul toamnei astronomice, in regiunile polare, in emisfera nordica, incepe lunga zi polara, iar in cea sudica incepe noaptea polara, care vor dura, fiecare, cate 6 luni.

ECHINOCTIUL DE PRIMAVARA reprezinta momentul cand Pamantul este cel mai aproape de Soare si incepand de la aceasta data durata zilei va fi in continua crestere, iar cea a noptii in scadere, pana la data de 21 iunie, cand va avea loc solstitiul de vara. Echinoctiul are loc de doua ori pe an, de Primavara si de Toamna, fiind data care marcheaza momentul cand ziua este egala cu noaptea.

Echinoctiul de primavara marcheaza inceputul primaverii astronomice in emisfera nordica, iar in emisfera sudica al toamnei, unde are loc echinoctiul de toamna. Descrierea de mai sus este valabila doar pentru latitudinile nordice ale Terrei. In emisfera sudica a Pamantului fenomenul trebuie interpretat invers, astfel ca in regiunile respective acest moment marcheaza inceputul toamnei astronomice. Totodata, in regiunile polare, in emisfera nordica incepe lunga zi polara, iar in cea sudica incepe noaptea polara, ce vor dura, fiecare, cate sase luni.