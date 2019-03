Decizie de ultima ora in cazul lui Cristi Borcea! Ce au decis judecatorii

Curtea de Apel Bucuresti a decis, luni,contopirea pedepaselor in cazul lui Cristian Borcea, omul de afaceri urmand sa execute 7 ani si 6 luni de detentie. Hotararea nu este definitiva.

Este vorba despre condamnarea de 5 ani din dosarul retrocetarilor si cea din dosarul Transferurilor, cauza in care Borcea fusese eliberat conditionat. "Dispune contopirea pedepselor anterior mentionate, urmand ca petentul sa execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani inchisoare, sporita cu 2 ani si 6 luni inchisoare, in final urmand sa execute 7 ani si 6 luni inchisoare", se arata in decizie.