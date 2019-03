Facebook a anuntat ce a cauzat problemele tehnice majore de miercuri a anuntat ca problemele tehnice cu care s-a confruntat reteaua de socializare si aplicatiile sale - Instagram, Facebook Messenger si WhatsApp - au fost cauzate de o "modificare a configuratiei de server", informeaza The Associated Press.

"Ieri (miercuri, n.red.), ca urmare a unei modificari a configuratiei de server, multi oameni au avut probleme la accesarea aplicatiilor si a serviciilor noastre. Acum am rezolvat problemele si sistemele noastre isi revin. Ne pare foarte rau pentru inconveniente si apreciem rabdarea tuturor", se afirma intr-un mesaj postat pe pagina de Twitter a companiei Facebook Inc.

Compania nu a oferit alte detalii despre cauza problemelor tehnice, dar anterior a comunicat ca problemele tehnice cu care se confrunta reteaua de socializare nu sunt cauzate de un atac cibernetic de tip DDos (blocarea distribuita a serviciului/ distributed denial of service), un mod prin care hackerii intrerup functionarea unui site.

Numerosi utilizatori ai acestor servicii online au semnalat miercuri dupa-amiaza probleme privind conectarea in Marea Britanie, in numeroase alte state membre ale Uniunii Europene, dar si in Statele Unite, Brazilia, Peru, Columbia si Mexic.