Horoscop 31 martie 2019. Distractie, vacanta de o zi si o veste buna

Horoscop 31 martie 2019 Berbec

Berbecii au tendinta de a se ingrijora fara folos asupra unor situatii legate de familie. Relaxati-va, altfel stresul va va cauza probleme mari. Cel mai bine ar fi sa schimbati peisajul pentru putin timp. Plecati intr-o mini excursie, vizitati-va rudele din alt oras sau dati o fuga pana la mare/munte. Ati putea incerca sa mergeti si la cumparaturi. O serie de shopping va oferi o stare categoric pozitiva.

Horoscop 31 martie 2019 Taur

Taurii lenevesc in aceasta zi si si nu e nimic rau in acest lucru. Odihniti-va, reincarcati-va bateriile. Nu uitati ca weekend-ul este conceput pentru a scapa de oboseala. Prioritatea voastra este orice activitate care va ofera pozitivitate. Va puteti bucura de o vizita la cel mai bun prieten al vostru sau de o vizita placuta din partea unei rude mai in varsta.



Horoscop 31 martie 2019 Gemeni

Gemenii isi vor lua astazi in serios rolul de mentor. Un prieten, o ruda sau chiar persoana iubita vor veni sa va ceara sfaturi pretioase in legatura cu un anumit subiect. Aveti rabdare, incercati sa le intelegeti problemele si sa va puneti in locul lor. De asemenea ar putea sa va roage sa ii acompaniati in inceperea unui nou hobby, fie el sportiv sau artistic.

Horoscop 31 martie 2019 Rac

Racii au parte de mult noroc Duminica. S-ar putea sa castigati un concurs sau o loterie, ori sa aflati o veste extre de buna legata de serviciu. Bucurat-va din plin si impartiti pozitivitatea voastra cu toata lumea. O petrecere sau o iesire in oras ar fi ideale, mai ales daca in ultima vreme ati tot muncit.

Horoscop 31 martie 2019 Leu

Viata personala poate fi lovita astazi de drame sau senzatii tari. E posibil sa iti surada ideea de a te intoarce la o relatie anterioara. Daca esti casatorit, un cadou de la partener te va multumi pe deplin, altfel, fiind intr-o dispozitie deloc placuta. E posibil sa primesti o invitatie in afara orasului.

Horoscop 31 martie 2019 Fecioara

Va fi greu sa te gaseasca acasa cineva, astazi. Vei avea zeci de idei, toate insemnand calatorii si multe apeluri telefonice. Nu ignora insa odihna si starea de sanatate, ti-ar fi utila o pauza. Eventual ia de bun un sfat pe care tocmai l-ai descoperit accidental pe internet.

Horoscop 31 martie 2019 Balanta

Esti un magnet pentru sexul opus. Asa ca daca esti singur si cauti iubirea, ai sansa de a cunoaste persoane promitatoare. Daca esti casatorit, nu e exclus sa iti doresti sa iti cresti stima de sine cu un flirt nevinovat. Evita cheltuielile inutile si nu admira prea mult obiecte de lux.

Horoscop 31 martie 2019 Scorpion

E posibil ca starea ta de spirit sa fie fluctuanta astazi, de la o extrema la alta. Exista riscul crescut ca asta sa strice planurile pe care le facusei. Daca planurile acestea implica prieteni sau rude, de care tu esti responsabil, e cazul sa te linistesti rapid. Alege o iesire la soare si vei descoperi ca in afara de caldura lui vei avea parte si de caldura prietenilor.

Horoscop 31 martie 2019 Sagetator

Sagetatorii vor ajuta foarte multi oameni aflati in nevoie, care au nevoi de ajutorul lor. Sfatul nostru este sa faci totul ponderat, sa fii altruist, dar sa nu exagerezi. Nu uita de planurile tale si de faptul ca ai nevoie de resurse pentru a le duce la indeplinire. Este posibil sa ai parte de o intalnire care iti va schimba radical viata personala.

Horoscop 31 martie 2019 Capricorn

Pentru majoritatea Capricornilor, 31 martie inseamna relaxare si timp pentru ei insisi. Totusi, nu este exclus sa faci vizite obositoare sau sa fii vizitat de persoane extrem de plictisitoare. O scuza cum ca esti plecat intr-o calatorie, te-ar putea scuti de nervi inutili. Fii mai atent cu persoana iubita. Rasplata va fi una de invidiat.

Horoscop 31 martie 2019 Varsator

Astazi, Varsatorii isi vor petrece ziua dand vina pe alte persoane pentru ceea ce li se intampla urat in viata. Iar prietenii sunt prima lor tinta. Poate ca cea mai buna optiune este sa te izolezi de toata lumea. Poti face o mica excursie sau te poti relaxa discutand cu cineva online. Sunt cateva exemple in care poti risipi rutina.

Horoscop 31 martie 2019 Pesti

Pestii nu au voie sa ezite sa ia decizii importante. Ai putea pierde o sansa uriasa. Nemultumirea fata de tine insuti, privind inteligenta, aspectul sau venitul, iti poate da astazi batai de cap. Nu te chinui singur. Mai bine te gandesti serios la cum sa scapi de toate aceste neajunsuri. Alternativ, te poti gandi la o vacanta, distractie si relaxare alaturi de cei dragi.