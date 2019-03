Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru DUMINICA 10 MARTIE 2019

Horoscop 10 martie 2019 Berbec

Berbecii simt nevoia de a se izola, in ultima zi a saptamanii. E modul lor de a-si aduna gandurile si de a pune la punct planurile pentru perioada urmatoare. In teorie suna bine, doar ca exact atunci cand au mai mare nevoie de liniste vin telefoane din toate partile. E posibil ca unii prieteni sa aiba nevoie de ajutor sau de un sfat bun. Nu sunt excluse nici surprize placute din partea unei persoane atragatoare.

Horoscop 10 martie 2019 Taur

Taurii sunt in locul potrivit, la momentul potrivit. Cel putin in ceea ce priveste relatiile sentimentale. O persoana care parea dezinteresata da din senin semne ca ar vrea sa duca relatia de prietenia la un alt nivel. Motivele pentru care o face tocmai acum sunt imposibil de inteles. Important este, pentru nativii din zodia Taur, sa faca ceea ce simt. Fie ca este vorba de un refuz sau de o miscare indrazneata.

Horoscop 10 martie 2019 Gemeni

Gemenii se plictisesc ingrozitor. Si nu e tocmai rau, pentru ca in astfel de momente le vin cele mai interesante idei. O intalnire cu prietenii din copilarie sau o invitatie-surpriza in oras, adresata unui coleg "special", ar putea transforma o zi banala intr-o poveste de neuitat. Atentie mare la finante. Nu sunt recomandate cheltuielile pe obiecte de lux, bugetul s-ar putea risipi in doar cateva ore, mai ales ca tentatiile sunt la tot pasul.

Horoscop 10 martie 2019 Rac

Racii au parte de surprize placute din partea celor dragi. Vin vesti bune pe toata linia, iar asta le da un sentiment de confort. E posibil, insa, ca atmosfera senina sa se spulbere in doar cateva clipe. Consecintele unor greseli din trecut revin cu o forta coplesitoare, de aceea este important ca problemele sa fie rezolvate o data pentru totdeauna. Chiar daca pare a fi tarziu.

Horoscop 10 martie 2019 Leu

Leii vor sa petreaca astazi timp cu cei dragi. Nativii din Leu se vor dedica familiei si prietenilor, carora le vor acorda toata atentia. Ar putea veni cu ideea de a organiza o "iesire" la iarba verde sau la cinema, nu exclud nici o petrecere la casa. Acordati o atentie deosebita emotiilor dumneavoastra. Daca sunteti in cautarea iubirii, nu trebuie sa respingeti atentia unei persoane care si-a aratat interesul de-a va cunoaste, fiind sanse mari sa va intalniti jumatatea.

Horoscop 10 martie 2019 Fecioara

Fecioarele vor petrece o zi de duminica perfecta, fara nici un motiv de ingrijorare. Se vor simti in armonie cu tot ce au in jurul lor. O mare parte din timpul liber si-o vor dedica hobby-urilor. Seara ar putea fi petrecuta in compania prietenilor, acasa sau in oras. Totodata, persoana iubita ar urma sa puna la cale o surpriza de care sa fiti profund impresionati.

Horoscop 10 martie 2019 Balanta

Balantele vor decide sa uite notiunea timpului. Cele mai bune idei de relaxare le vor gasi pe internet, la cafeaua de dimineata. Nu uitati sa faceti timp pentru a comunica cu cei dragi, pe care ati putea sa-i invitati la masa de pranz. Ar trebui sa evitati cumparaturile, ca sa nu ramaneti cu buzunarele goale.

Horoscop 10 martie 2019 Scorpion

Scorpionii ar putea fi neobisnuit de romantici, iar asta i-ar putea transforma in mari cuceritori, iar raspunsurile din partea celui curtat nu vor intarzia sa apara. Totusi, le este recomandat sa nu uite de familie, pentru ca vor interveni niste chestiuni punctuale de rezolvat in cel mai scurt timp. Duminica este, de asemenea, o zi minunata de a scapa de un obicei prost, care va da batai de cap.

Horoscop 10 martie 2019 Sagetator

Sagetatorii vor participa, astazi, la tot felul de concursuri intelectuale. Acesta este momentul potrivit in care le poti demonstra celor din jur de ce esti capabil. Poti avea noi initiative, lansa noi idei de afaceri. Duminica nu este o zi buna pentru declaratiile de dragoste sau propuneri de casatorie. Asteapta. Ai putea, in schimb, sa iti aranjezi lucrurile din dulap si sa adaugi ceva nou in el.

Horoscop 10 martie 2019 Capricorn

Capricornii, duminica, nu ar trebui sa-si asume prea multe responsabilitati. Lasa-i pe cei dragi sa stabileasca singuri cum ar trebui sa-si petreaca weekend-ul. Vei avea destule pe cap. Petrece mai mult timp alaturi de familie. Sau fii singur. Vei simti, probabil, o dorinta puternica de a fi singur. Daca este asa, gaseste un loc secret, doar al tau, si stai acolo cat mai mult timp posibil.

Horoscop 10 martie 2019 Varsator

Astazi, Varsatorii trebuie sa stea departe de persoane pe care abia le-a cunoscut. Exista riscul sa-ti lasi finantele pe banii cuiva care ar putea sa profite de naivitatea ta. In general, va fi o duminica linistita pentru tine. Ai putea iesi din casa. O plimbare in aerul proaspat este perfecta. De asemenea, ar trebui sa impartasesti cu familia un plan pentru viitor. La sfarsitul zilei, poate vrei sa fii singur. Fa tot posibilul sa gasesti un loc care sa te inspire.

Horoscop 10 martie 2019 Pesti

Pestii petrec ziua de 10 martie 2019 printre oameni neobisnuiti. Ai putea, de asemenea, experimenta un déjà vu in timp ce faci diverse treburi prin casa sau in timp ce vorbesti cu diferite persoane. Astazi este o zi potrivita pentru a organiza discutii importante in familie despre cum puteti redecora casa. Evita sa petreci mult timp in spatele volanului sau consumand mancaruri picante.