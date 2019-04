Leonard Doroftei s-a făcut chelner în propriul pub: "Îmi place la nebunie să servesc la mese. Cred că am fost ospătar într-o viaţă anterioară"

Leonard Doroftei face orice e posibil pentru a se asigura că afacerea sa de la Ploieşti are continuitate. Din lipsă de personal, "Moşul" a lăsat confortul la o parte şi a trecut la servit la mese şi recunoaşte că "nu are voie să fie supărat, altfel rămâne fără clienţi".

În 2017, Doroftei a fost obligat de autorităţi să părăsească spaţiul în care-şi desfăşura acitivitate, din cauza riscmului seismic ridicat. "Moşul" s-a mutat cu pub-ul într-un loc lângă stadionul „Ilie Oană" din Ploieşti. Totuşi, procesul a fost câştigat de Doroftei, dar problemele sunt departe de a fi rezolvate, iar fostul sportiv acuză că este „sabotat" intenţionat

Marele campion din box continuă lupta şi după ieşirea din ring, iar acum a devenit chelner, întrucât nu mai face rost de oameni pentru pub-ul său: „Chelnerii pleacă acolo unde văd, pentru că dacă n-au clienţi, n-au nici bani. În pub-ul meu am învăţat meseria de chelner. Am servit la mese, cot la cot cu angajaţii. În această meserie trebuie să fii tot timpul alături de clienţi. Dacă eşti încruntat, treci la bucătărie! Chelnerul nu are voie să fie supărat, altfel rămâne fără clienţi", a declarat Doroftei pentru Libertatea.

Doroftei recunoaşte că-şi face treaba din pasiune; „Îmi place la nebunie să servesc la mese. Cred că am fost ospătar într-o viaţă anterioară. În pub organizez diferite evenimente. N-am altă soluţie, pentru că altfel lucrurile se mişcă destul de încet. La toate evenimentele pe care le-am organizat anul acesta au fost 150 de persoane. S-au «jucat» cu casa închisă", a mai spus fostul boxer.