Ministrul Cuc a facut spectacol pe santier si a cerut o reziliere de contract anuntata deja de 2 saptamani

Ministrul Transporturilor a facut spectacol, joi, pe santierul Centurii orasului Mihailesti. Mai exact - sustinand ca a venit neanuntat si ca e revoltat de neseriozitatea constructorului spaniol care lucreaza la sosea - Cuc a rupt, in fata presei, contractul incheiat cu acesta, in 2016.

E greu de inteles de ce a considerat Razvan Cuc necesar sa se manifeste in acest fel, in conditiile in care rezilierea contractului pentru Centura Mihailesti fusese anuntata de directorul CNAIR inca de acum 2 saptamani.

In timpul unei vizite pe care a facut-o, joi dimineata, pe santierul Centurii Mihailesti, Razvan Cuc a declarat ca a gasit la lucru doar 7 muncitori cu 4 utilaje. Asta, in conditiile in care soseaua ar fi trebuit sa fie gata inca din 2017.

"I-am cerut domnului director Neaga (de la CNAIR - n.red.) sa se rezilieze contractul chiar astazi (desi Neaga anuntatse de vreo 2 saptamani ca o va face si fara sa i-o ceara Cuc) . Asa nu se mai poate! Si asa vom continua sa facem: daca antreprenorul nu vine cu utilajele cu care s-a angajat in contract ca va lucra in Romania si nu are mobilizarea necesara pe santier, reziliem contractele.

CNAIR s-a intalnit cu constructorul si i-a facut o serie de recomandari, de care acesta nu a tinut cont. Poate are alte interese, poate asculta de altcineva... nu stiu. Oricum, nu mai tolerez astfel de comportamente"

, a declarat Cuc.

Intrebat de presa daca nu cumva Copisa a lucrat in ritm de melc si din cauza ca n-a primit la timp banii de la CNAIR - situatie inregistrata de altfel in primavara anului trecut - Razvan Cuc a raspus ca nu e cazul.

"Cand a venit la licitatie, si-a estimat costurile. Probabil daca termina lucrarile in 2017, asa cum scria in contract, costurile ar fi fost mai mici. Dar intre timp, din 2016 incoace, progresul lucrarilor a ajuns la doar 30%. Iar CNAIR nu are nicio datorie care constructor, in prezent", a mai spus Razvan Cuc.

Ceea ce nu a mai mentionat ministrul Transporturilor este ca - desi contractul cu spaniolii de la Copisa a fost, intr-adevar, semnat in aprilie 2016 - ordinul de incepere a lucrarilor s-a dat abia in iulie. In plus, constructorul a avut mari probleme cu relocarea utilitatilor (mutarea retelelor elecrtrice, de gaz etc.) din calea drumului pe care trebuiau sa-l construiasca, din cauza ca unii proprietari care trebuiau expropriati refuzau sa isi paraseasca locuinta.

In consecinta, cel mai probabil ca oricum Copisa nu avea cum sa termine lucrarile, in 2017. In anii urmatori, speculand si hibele legislatiei romanesti, constructorul a lucrat, intr-adevar, extrem de incet.

Mai multe detalii dadea Asociatia Pro Infrastructura, inca din primavara anului trecut.

Intrebarea este: daca spaniolii au construit doar o treime din centura Mihailesti inainte sa li se rezilieze contractul, cine va face restul soselei? O noua licitatie ar putea dura macar un an, iar finalizarea lucrarilor s-ar putea amana, astfel, pe termen nedefinit.

Razvan Cuc sustine, insa, ca nu e cazul si ca restul soselei va fi construita de CNAIR, in regie proprie.

"I-am cerut domnului director Neaga (de la CNAIR - n.red.) sa dea astazi un comunicat de presa in care sa anunte cat va dura constructia. Va fi mai intai o etapa de evaluare a santierului, care va dura cam 30 de zile. Ulterior, vom incepe cu utilajele DRDP-urilor pe care le avem deja. Si oricum domnul Neaga are pana in iunie termen sa infiinteze antrepriza prin care CNAIR sa poata face lucrari in regie proprie, la scara mai mare", a mai spus Cuc.