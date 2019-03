Misiune in afara Statiei Spatiale, anulata. Problema RIDICOLA intampinata de NASA

Prima misiune in afara Statiei Spatiale Internationale (ISS) care urma sa fie efectuata doar de astronaute a fost anulata de NASA din lipsa de costume de dimensiuni potrivite, informeaza theguardian.com.

Oficialii NASA au anulat ceea ce ar fi trebuit sa fie o misiune premiera, programata vineri, dupa ce si-au dat seama ca au un singur costum de dimensiuni potrivite si nu doua. La misiune va lua parte doar Christina Koch, in timp ce Anne McClain, care trebuia sa o acompanieze, va fi inlocuita de un coleg. McClain a crezut initial ca se va descurca cu un costum spatial de marime mare, dar, dupa o alta iesire in afara ISS, care a avut loc saptamana trecuta, si-a dat seama ca ar fi mai potrivita o tinuta de marime medie.

In conditiile date, este mai usor si mai rapid de modificat structura echipei de astronauti decat costumele spatiale, au declarat reprezentantii NASA. Misiunea de vineri are ca scop iesirea in afara ISS pentru instalarea unor noi baterii. Cu iesirea de saptamana trecuta, McClain a devenit a 13-a femeie care a reusit acest lucru, iar Koch va fi a 14-a, informeaza NASA. Prima femeie care a participat la o „plimbare spatiala" a fost cosmonauta sovietica Svetlana Savitskaia, in urma cu 35 de ani.

Peste 500 de persoane au ajuns in spatiu pana in prezent, dar numai 11% au fost femei. Koch si McClain sunt insa absolvente ale cursurilor NASA din 2013, dintr-o clasa in care jumatate au fost femei. ISS este un proiect spatial in valoare de 100 de miliarde de dolari, finantat in principal de Statele Unite ale Americii si la realizarea caruia participa 16 tari. Statia este ocupata in permanenta, din noiembrie 2000, de echipaje comune.

ISS se afla pe orbita terestra la o altitudine de 400 de kilometri, efectuand o rotatie completa in jurul Terrei la fiecare 90 de minute, navigand cu viteza medie de 28.000 de kilometri/ ora. Cantarind peste 408 tone, ISS ofera un spatiu locuibil echivalent celui dintr-un avion Boeing 747.